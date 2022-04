Proponen hacerle un monumento a Carlos Alberto Reutemann en Santa Fe

Desde la Legislatura de Santa Fe presentaron una propuesta al gobierno provincial para que se establezca un espacio con un monumento en homenaje a Carlos Alberto Reutemann, ex piloto de Fórmula 1 y también ex gobernador, quien según los diputados que impulsan la idea entró por su trayectoria deportiva en la historia argentina.



Los diputados Nicolás Mayoraz, Juan Domingo Argañaraz y Natalia Armas Belavi son los referentes de este proyecto que plantea erigir un monumento en memoria de Reutemann en un espacio predeterminado, iniciativa que se enmarca a dos meses del primer aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 7 de julio pasado.



La propuesta se circunscribe a ese espacio y monumento que conmemore la trayectoria deportiva del Lole como piloto, y surge en el marco del 50 aniversario de su debut en la Fórmula 1.



Los autores de este homenaje no apuntan a destacar el accionar político de Reutemann, sino a realzar su actividad como piloto, donde los legisladores nombrados destacan que “llevó la bandera argentina a lo más alto”.



“Erigir un busto o un monumento o diseñar un espacio temático en la ciudad capital contribuirá a mantener viva la memoria”, indicó Mayoraz.



El Lole Reutemann corrió 146 Grandes Premios de Fórmula 1, obtuvo 12 victorias, 45 podios y seis pole position. Fue piloto de escuderías Brabham, Ferrari, Lotus y Williams y se recuerda el subcampeonato logrado en la temporada 1981.

La Capital.