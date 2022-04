Se perdió el rastro de avioneta con tres personas a bordo con destino a Trelew

Una avioneta con tres ocupantes de nacionalidad brasilera se perdió mientras viajaba desde El Calafate hacia Puerto Madryn este miércoles por la tarde.



La aeronave modelo Vans RV-10 dejó de transmitir a la altura de La Lobería, en la provincia de Santa Cruz, mientras volaban sobre el Mar Argentino.



La Opinión Austral pudo saber que se estaba realizando la búsqueda en una zona al norte de Comodoro Rivadavia con un guardacostas y 1 avión. Sin embargo, por las malas condiciones meteorológicas, el despliegue se detuvo, según explicó el presidente del Aeroclub de Comodoro, Pablo Arcioni, en diálogo con radio LU12 AM680 Río Gallegos.



Por otro lado el presidente del Aeroclub Lago Argentino, Freddy Vergnole, indicó a esta emisora que pese a que el pronóstico decía que el tramo no era óptimo para volar por las condiciones climáticas, la tripulación decidió seguir vuelo hacia Puerto Madryn. Así lo confirmó luego de que mantuvo comunicación con los tripulantes que iban en otra de las avionetas, con dos amigos de los tripulantes desaparecidos.



Vergnole detalló además que se trata de un avión que no tiene sistema anti hielo, y eso es lo que produce peso y no los deja volar.





Días atrás, la avioneta había participado de del Festival Aéreo en Comodoro Rivadavia, organizado por el mismo Aeroclub local. Luego del evento, volaron hacia la villa turística, y este miércoles emprendieron viaje de vuelta junto a otras tres aeronaves que aterrizaron sin problemas a Puerto Madryn.



La matrícula del aeroplano es brasilera, con la inscripción PP-ZRT. Tras perder contacto con la misma, se activó inmediatamente el protocolo SAR (Search and Rescue) de búsqueda y salvamento, para poder dar con la aeronave y sus tripulantes lo más pronto posible.



Antes de que se cortara la conexión con el avión, había comenzado a mostrar signos de engelamiento en las alas, es decir, un fenómeno que se produce en la parte alta de la atmósfera y que genera el congelamiento de las gotas de humedad presentes en la masa de aire, que pueden impactar a la aeronave en vuelo.



Fuente: La Opinión Austral