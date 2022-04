¿Es o no?: Qué dijo Dalma sobre la subasta de la camiseta de Maradona

Dalma Maradona negó que la camiseta que se subastará de su padre , por la cual se especula que se conseguirán más de 5 millones de dólares, sea la que utilizó para hacer los dos históricos goles (la mano de Dios y “el gol del siglo”) contra Inglaterra.Según detalló la hija de Diego Armando Maradona, la camiseta en cuestión es la que se usó en el primer tiempo, que finalizó igualado 0-0. Y aclaró: "Yo sé perfectamente que él no la tiene", a la del segundo tiempo, donde realizó dos de las jugadas más memorables en la historia del fútbol.Según relató la hija del Diez, “la del primer tiempo la cambiás porque no te imaginás lo que va a pasar en el segundo”, y subrayó que “obviamente tiene mucho más valor la del segundo tiempo que la que quieren subastar”.Además, se animó a confirmar que “sé perfectamente que él no la tiene. Mi papá me dijo: ‘¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida?’”.Por otra parte, advirtió: “La gente que va a participar en esa subasta debe saber que es una camiseta importante, pero es la del primer tiempo que terminó sin goles”.Por último, le dio un valor incalculable a la que utilizó su padre para sentenciar el partido con los ingleses en los cuartos de final del Mundial de México 1986: “Para mí, no tiene valor”.Luego se sumó a la charla Claudia Villafañe, quien confirmó que ella tiene la mítica camiseta, aunque reconoció que “va a ser la palabra de este ex jugador contra la nuestra”, y afirmó lo dicho previamente por Dalma: “Lo que ese señor tiene es la del primer tiempo. Creo que necesita el dinero, salvo que la quiera subastar para hacer una obra de bien”.También contó la curiosa historia de dicha camiseta: “Es muy rara porque no había azules y se salió a buscar una de ese color en México. Los números eran brillosos y las chicas que trabajan en el América bordearon el escudo”.