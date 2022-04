Amenazaron con matarle al perro por los ladridos

"Si el perro sigue ladrando, lo enveneno. Hagan algo con el perro". Esa fue la amenaza que denunció una joven rosarina de parte de un vecino, quien se habría agotado de los aparentes ladridos de su mascota, la cual tiene 16 años y de la que asegura que jamás tuvieron inconvenientes. Desde el municipio comentaron que situaciones como esas y de tenor similar son cosa de todos los días.



La joven publicó en redes sociales que su perro "tenía los días contados" a partir de la advertencia que habría realizado este vecino. Para graficar la situación, publicó la nota que recibió de forma anónima, lo cual generó el repudió de la comunidad virtual.



“Son cosa de todos los días y un tema complejo, que tomamos a través de nuestros mediadores y que atendemos en los centros de distrito”, apuntó a LT8, Julia Cardozo, quien está al frente de la Dirección de Mediación de la Municipalidad quien comentó que ante este tipo de hechos convocan a los vecinos y vecinas para "dialogar, porque no hay otra solución, ya que legalmente no hay mucho para hacer".



"Los vecinos suelen decir «en mi casa hago lo que quiero» y es entendible, pero hay que ponerse en lugar del otro, también. Las personas que quieren tener mascotas pueden tenerlas, pero hay que preocuparse por permitir a nuestros vecinos tener una vida normal. Por ejemplo: dos casos comunes son, cuando los amos no están, ladran mucho, o quedan en el patio y se van a la terraza a ladrar a autos y transeúntes. Entonces, con un poco de buena voluntad, el perro puede quedar en la cocina, por ejemplo, aunque pierda un poco de libertad", explicó.



También señaló que los llamados al diálogo "a veces dan resultado y a veces, no. Hay personas que concurren al diálogo con los ánimos muy crispados y no aceptan negociar. Por eso recomendamos tomar los temas lo antes posible, para que sea más fácil el diálogo".



Entre los reclamos más recurrentes están, también, los ocasionados por poner música a volumen alto y en horarios inadecuados. "La gente que tiene vida muy diversas, por eso se producen tantos conflictos. Hay que tratar de tener en cuenta que hay otra persona al lado".