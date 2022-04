Cositorto habló desde la cárcel: “tenemos la promesa que todo va a salir bien”

Tras la detención en República Dominicana, Leonardo Cositorto espera ser extraditado a la Argentina, donde quedará detenido en Córdoba. Desde la cárcel del país centroamericano donde se encuentra alojado, el líder de Generación Zoe envió un mensaje a través de audios de un celular al que tuvo acceso.De esta forma logró acceder un medio de contacto con el exterior y aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores. En los audios se lo escucha calmo y pidiendo que “sigan confiando”, ya que él continuará “dando batalla”.Cositorto intentó traer calma a sus seguidores a través de los mensajes: "Ustedes saben, es un proceso, que puede llegar a tardar un poco más de tiempo. De todas maneras, seguimos operando en las conversaciones con los que estaban negociando. El cuadro, obviamente, no es el óptimo, ya lo sabemos", expresó."Tengan mucha paciencia y fe. Busquen estar comunicados y sosteniendo todo. Hagan zoom y reuniones. Estamos esperando respuestas y esto perjudica mucho, porque obviamente la gente se echa para atrás", expresó Cositorto, en uno de los audios que se filtró en las últimas horas revelado por C5N.Se trata de dos audios que el propio Cositorto grabó desde la cárcel en República Dominicana, al revelar que tuvo acceso a un teléfono celular. En los casi cuatro minutos de duración total, el líder de Generación Zoe intenta llevar tranquilidad a quienes lo siguen.Según trascendió, el mensaje de Cositorto estuvo dirigido a un grupo interno de WhatsApp. "Somos 12 y cada vez más", dijo sobre el lugar de detención en el que se encuentra, mientras espera ser extraditado a la Argentina.En otra parte habla sobre su situación ante la justicia: "Seguimos operando en las negociaciones, aunque el cuadro no es el óptimo", indicó. Al mismo tiempo sostuvo: "Me encuentro bien. Estoy esperando se defina mi traslado a Argentina. Venimos presentando batalla y sosteniendo todo de la mejor manera", remarcó. En esa línea, dijo tener la "promesa del doctor (su abogado Miguel Ángel Pierri) de que todo se va a ir alineando"."Gracias por estar sosteniendo esto. Nosotros seguimos educando con la plataforma, no cambiamos nada de la esencia y la raíz. Tenemos la promesa de que todo va a salir bien", agregó.