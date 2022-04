Vecinos y productores cortan la intersección de rutas 12 y 8 en Cerrito

Unas 200 personas, entre vecinos y productores de las zonas rurales de Cerrito y Curtiembre, cortan la intersección de rutas 12 y 8 en reclamo del asfaltado del acceso a esa localidad del departamento Paraná.Los cortes son intermitentes, cada 20 minutos, pero según anticiparon los manifestantes a, la interrupción al tránsito vehicular podría llegar a ser total si no obtienen respuestas a sus reclamos.“Hace 30 años esperamos por el asfalto para el acceso a Curtiembre, son 20 kilómetros, además de los caminos aledaños que se conectan con el supuesto asfalto”, explicó aun contratista rural de Cerrito, Jorge Pavyo.Y detalló: “En el último mandato Montiel se levantó el camino y se hicieron las alcantarillas para el supuesto asfalto, y cuando ganó Busti todo quedó en la nada. En 2011, durante la gestión de Urribarri, la empresa iba a comenzar a trabajar, pero la plata desapareció. Y desde entonces seguimos a la espera”.“No tenemos respuestas de nadie, ni de las Juntas de Gobierno, ni de Vialidad Provincial, ni del Gobierno; ya enviamos notas a todos lados y se tiran la pelota entre ellos”, reprochó el trabajador.“El gran problema es la necesidad de sacar la producción”En ese sentido, dio cuenta de los inconvenientes que acarrea la falta de un camino en condiciones para sacar la producción. “Los tambos dejaron de entregar la leche por el mal estado de los caminos, porque no podían sacarla, y se volcaron a la producción de queso. Y para la actividad avícola también se complica porque a los pollos a los 45 días hay que retirarlos del galpón”, detalló. “Y acá han tumbado camiones porque los caminos son un desastre, las calzadas no están en condiciones y los puentes se vienen abajo”, denunció. “Es un desastre y hay lugares que no se pueden transitar”, insistió el contratista rural.“Sabemos que esto no se soluciona en dos días, pero por lo menos que se preocupen por las necesidades del pueblo”, reclamó Pavyo.