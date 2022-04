“Primero arreglen la ruta”: camionero se negó a pagar peaje en la autovía 14

Al llegar al puesto de pago sobre la autovía Artigas, un camionero de una empresa de transporte se negó rotundamente a abonar el canon: "No voy a pagar. No voy a hacerlo", expresó, y pidió que "primero arreglen la ruta"."Si querés llamá a la Gendarmería. Dame el libro de quejas. No voy a pagar el peaje, me niego", manifestó el transportista al cajero del peaje.Luego de algunos minutos, la discusión continuaba y la situación iba volviéndose cada vez más tensa, con el camionero firme en su decisión: "No puedo pagar el peaje. Ustedes me cobran y tengo que hacer muchas maniobras para no volcar el camión. Miren cómo está esto, ¿cómo se les ocurre cobrar si la ruta es un desastre?", espetó.Finalmente, el trabajador del peaje resolvió levantar la barrera y el camionero siguió su marcha sin pagar a modo de protesta, publica el diario El Sol.