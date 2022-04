Cortan rutas al sur de Córdoba y no dejan pasar camiones con carga

La falta de gasoil en Argentina empieza a tener efectos en el ánimo de los productores y camioneros que enfrentan problemas de movilidad.Este martes, se produjeron protestas en las rutas al sur de Córdoba. Pasado el mediodía, se registraban al menos cuatro manifestaciones de diferente magnitud.Uno de los cortes se produjo sobre la ruta 8, frente a Las Vertientes. Así lo confirmó a este medio el intendente de la localidad, Miguel Melano.Desde temprano, camioneros que se reúnen en una organización de la zona (y que responden a la Federación Cordobesa de Transporte de Carga) decidieron cortar el paso ante la falta de combustible para sus vehículos.Por su parte, José Brandana, presidente del Centro de Transportistas de Las Vertientes, anticipó que la medida podría durar varios días.“Lo que reclaman es provisión de gasoil para los camiones. Ya el 15 de marzo, cuando salió el primer camión para la cosecha había escasez de combustible. No podemos conseguir combustible”, afirmó el dirigente.“A cada camión le están vendiendo 100 litros por día. Y un camión, promedio, consume, ida y vuelta a Rosario unos 324 litros. Eso es el promedio que nos da”, agregó Brandana. “Hoy, no sabemos si habrá combustible y cuándo”.También los que no traen carga. “A los que vienen vacíos, se les pide una colaboración en los cortes”, explicó.Consultado sobre cuánto durará el corte, dijo no saberlo. “Mañana habrá una reunión en el Gobierno de Córdoba, en la secretaría de Transporte. Ahí se podría llegar a una tarifa nueva”El otro es en el acceso a la ciudad de Río Cuarto (en la rotonda “Seminario”). En algunos casos, los camiones que transportan animales fueron autorizados a seguir viaje.También había protestas en la ruta 158 (en el cruce con la 11, Chucul), y en la autovía, hacia Córdoba.Medida de fuerzaDesde hace varios días, la escasez de gasoil ha puesto a los diferentes sectores relacionados con la producción y transporte agropecuarios en una situación muy delicada.La medida se anticipó al paro que anunció la Federación de Transportadores Argentinos (FeTra) para el próximo lunes 11 de abril que tiene a la falta de gasoil como la principal razón.En un comunicado, FeTra explicó que la medida de fuerza se da en un escenario en el que “la falta de abastecimiento de combustible torna imposible seguir trabajando en condiciones razonables”.Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), advirtió que “si en los próximos 15 días no se consigue el gasoil necesario, se para la cosecha”.En diálogo con Infobae, el dirigente agropecuario precisó: “Hoy se está llevando adelante de manera inicial, pero en una semana o diez días se va a masificar la cantidad de lotes disponibles para cosecha y ahí cada equipo requiere 1.000 litros por día. Hoy eso no se podría hacer”.