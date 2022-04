“No me acuerdo”, la campaña de Racing para concientizar sobre el Alzheimer

Queremos agradecer a @juanpvila por su indispensable colaboración y su compromiso con esta causa. Y, del mismo modo, a @tntsportsar por ayudarnos a la masivas difusión del mensaje.



El defensor de Racing, Leonardo Sigali, sorprendió a todos al responder “No me acuerdo” a una entrevista que le realizaron tras el partido que disputó la Academia contra Sarmiento por la Copa Liga Profesional. Horas después del encuentro, desde el club informaron que todo se trató de una campaña de concientización contra el Alzheimer.Al respecto, el director del Centro de Neurología y Recuperación Psicofìsica (CENER), Dr. Santiago Sanfilippo, destacó ala importancia de tomar conciencia sobre las demencias y, en especial, del Alzheimer, “algo que ni los gobiernos nacional o provincial tienen en cuenta”. “Estas campañas para la detección precoz son una idea maravillosa”, ponderó.“La expectativa de vida aumentó muchísimo, es de 80 años; y la enfermedad de Alzheimer aumenta con frecuencia en aquellos pacientes a medida que van creciendo en edad; por lo tanto, al aumentar la expectativa de vida, las personas mayores tienen más posibilidad de tener demencia, la que causa diferentes trastornos no solo en el paciente sino también en su grupo familiar y la sociedad”, evaluó el profesional al revelar que “después de los 60-65 años, uno tiene más probabilidades de tener Alzheimer”. Y agregó: “Y si lo vemos desde el punto de vista económico, serán muchísimos los gastos que ocasionará esta enfermedad a nivel mundial”.Sanfilippo dio cuenta de los primeros síntomas del Alzheimer. “Los trastornos de memoria reciente o inmediata, o lo que llamamos memoria del trabajo, la memoria cotidiana, de hechos recientes, donde uno se olvida dónde dejó tal o cual cosa, o dejar la hornalla encendida, o estar repetitivo y no acordarse sobre lo que se le dice permanentemente”, detalló.“Así es el comienzo de la enfermedad, y se va agregan otros síntomas como la desorientación tanto espacial como temporal: se torna habitual perderse dentro de la casa o en la calle cuando se sale para hacer los mandados”, indicó el médico especializado en el abordaje de enfermedades neurológicas.“Además de los trastornos del carácter, del humor, porque el paciente con Alzheimer se vuelve más irritable, nervioso, y puede tener angustia, crisis de llanto, depresiones, cambios en el estado de ánimo”, explicó Sanfilippo. Y apuntó a los “trastornos en el planeamiento, por no entender lo que ve o lo que escucha y se pierde la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria”. "Es una enfermedad progresiva y requiere de un tratamiento", sentenció.