Corrientes se declaró en alerta por un caso de rabia en un murciélago

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes confirmó la presencia de un caso de rabia en un murciélago. Ahora, declararon vigilancia epidemiológica en toda la provincia por temor a que los incendios hayan obligado a las familias de murciélagos a reubicarse.



“Ante la notificación de un ejemplar de murciélago positivo para rabia, la Dirección General de Epidemiología dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia emite la presente comunicación a fin de fortalecer acciones que contribuyan a incrementar la cobertura de vacunación antirrábica en caninos y felinos principalmente en zonas de riesgo y a fortalecer la vigilancia de mordeduras en humanos para aplicar medidas de control en forma oportuna”, explicaron en el comunicado oficial.



“Desde la Municipalidad nos llegó la información desde el programa Tenencia Responsable. Nos notificaron que desde el laboratorio confirmaron que un murciélago que encontraron muerto la semana pasada en el patio de un vecino dio positivo para rabia”, detalló al diario El Litoral, Liliana Ríos, directora de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Riachuelo.



El jueves las autoridades se reunieron para diagramar cómo continuar ante el caso. “Hablamos sobre la situación pero resolvimos notificar que se tomaría un alerta de vigilancia epidemiológica”, resaltó la funcionaria. Según indicó, la persona que encontró el animal, no estuvo en contacto por lo que no se generaron complicaciones.



Ríos detalló que el alerta de vigilancia provincial implica el seguimiento de cerca de la situación y las recomendaciones orientadas a las mascotas. “Hubo un desorden ambiental y es muy posible que las colonias se hayan trasladado por los incendios. Por eso se da un alerta en toda la provincia”, confirmó. Además, comentó que al ser una enfermedad transmisible a seres humanos, también se dio aviso a Nación.



“A partir de ahora si se recomienda el cuidado de las mascotas y animales. El que encontramos, no es una especie que se alimente de sangre, sí de insectos y otras cosas y para contagiar a una persona tiene que morder. Pero, cuando los murciélagos caen muertos las mascotas entran en contacto”, explicó la profesional.





Prevención



“Se va a buscar hacer una campaña de vacunación en la ciudad de Riachuelo. Pero también se recomienda que si tienen animales equinos o bovinos y encuentran animales mordidos hagan la denuncia”, pidió la funcionaria. “Si hay mordidas, y chorreaduras de sangre, es un indicador de que está circulando el murciélago vampiro que se alimenta de sangre, eso nos llevará a tomar otras medidas”, cerró Ríos.



Desde el Ministerio de Salud de Corrientes recomendaron vacunar obligatoriamente a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad y revacunarlos anualmente; evitar el contacto y la alimentación de perros y gatos desconocidos para prevenir accidentes potencialmente rábicos y evitar el contacto con murciélagos, especialmente si están caídos o con signos de enfermedad.



Ante la mordedura de un murciélago piden lavar la herida con abundante agua y jabón, no colocar alcohol ni otro desinfectante y concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para ser atendido por el equipo de salud. Según explicaron, el profesional evaluará la necesidad de prescribir antibióticos, vacuna componente antitetánico y un tratamiento antirrábico específico.