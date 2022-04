Crean Área de Masculinidad porque “hay muchos casos de violencia contra hombres”

Muchos casos

Inconvenientes

En muchas ocasiones la violencia se encuentra instalada en la familia, produciendo hechos atroces de gran indignación social que llaman la atención de la comunidad toda. Sus víctimas, generalmente, se presentan sobre las personas más débiles en las relaciones sociales, como son las mujeres y los niños, pero diversos cambios, dieron lugar a que, si bien en menor proporción, el hombre adulto también sea víctima de la violencia intrafamiliar, practicada por su pareja del sexo opuesto.En este contexto, el Director de Gestión Preventiva, Miguel Gallo, informó sobre la creación del Área de Masculinidad, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia., especialmente desde la última década, teniendo en cuenta los diversos logros que se han dado, a fin una igualdad de género respecto al sexo masculino,”, sostuvo Gallo.‘‘Existen numerosas organizaciones, en nuestro país que velan por la no violencia contra la mujer,”, resaltó el funcionario concordiense al explicar sobre la creación de la nueva repartición municipal.‘‘, acompañándolo con asistencia legal y la protección tanto física como psicológica, por lo que estamos desarrollando, talleres y charlas de Concientización, Prevención, y asesoramiento”, contó el funcionario municipal a‘‘Entendemos lo difícil que es para un hombre, puesto que se los identifica históricamente con el sexo fuerte. Además, existen, diversos factores a tener en cuenta:‘‘1): puesto que no existen leyes que protejan específicamente al sexo masculino en casos de violencia propiciada por la mujer;‘‘2): cuando el hombre víctima de violencia va a hacer la denuncia, suelen llevar su situación con vergüenza, ya que, desde el punto de vista social y cultural, no se concibe que una mujer pueda ser la maltratadora;‘‘3)en atención de hombres víctimas de violencia, y‘‘4): puesto que testimonios dados por víctimas demuestran que al relatar los hechos ante las autoridades como ante familiares se lo minimiza con frases como: ‘No me vas a decir que una mujer que pesa veinte kilos menos que vos, te faja’.‘‘Pues la mayor violencia no deriva necesariamente de la pertenencia a un sexo determinado o por el tamaño de la persona y de aquí se desprende otro factor que es la falta de apoyo del entorno familiar, etc.‘‘La oficina de Masculinidad. Y el teléfono es 4 21 3750’’, finalizó Miguel Gallo.