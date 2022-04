Homenaje en San Benito: “Malvinas es un tema presente; es una historia viva”

El veterano de Malvinas Eduardo Sieber

en el 2008, acto que con el paso de los años sumó gente. “Ahora está el acompañamiento de la municipalidad, del Concejo Deliberante y el público que siempre nos respondió

Homenaje a la “compañera de vida” de un veterano

“Ellos transmiten ese sentimiento malvinero”

El intendente de San Benito, Exequiel Donda

encabezó, como lo hace años a año, el acto homenaje a los Ex Combatientes en la plaza que lleva ese nombre este viernes 2 de abril en la localidad de San Benito, supoSieber rememoró que comenzó con esta iniciativa de izar la bandera en la plaza “”, aseveró con mucha emoción.Lamentablemente mi compañera de vida ya no está, con ella izaba la bandera al comienzo, ella me acompañó a hacer este homenaje. Pero hoy tengo a mis hijos y mis nietos que me llevan a seguir luchando por esto”, contó Sieber.De la misma manera enfatizó: “Malvinas, es ayer, hoy y siempre. Por siempre, Malvinas argentinas. Hubo años en que no se podía malvinizar, hoy sí es un tema presente. Hoy si es una historia viva, lo somos nosotros los veteranos”.Al acto de Malvinas en San Benito acompañaron varios veteranos, ta”, confió.ya que la esposa de Eduardo falleció hace ocho meses. Ellos, junto a la comunidad, decidieron rendirle homenaje a María Miranda en esta ocasión, vestidos con una remera que testimonia “la compañía que le hizo en estas fechas especiales a su esposo”.Melisa, es hija de Sieber. Contó que decidieron homenajear ese “acompañamiento de vida” de su madre al veterano de guerra ya que ella “lo acompañó desde hace 14 años a izar la bandera, lo hacían en soledad. Lo hizo para que él pueda sacar su dolor. Lo incentivó a contar su historia”.Los hijos apuntaron que la mujer fue “una excelente mamá, abuela; una gran persona, que no sólo era conocida por su trabajo en estas fechas sino que siempre estaba dispuesta a luchar por el barrio”. María Miranda falleció hace ochos meses, a causa del Covid., resaltó que Sieber y quien fue su esposa, “son parte de la historia, ellos comenzaron con este homenaje y hoy nosotros, desde el municipio acompañamos. Buscamos colaborar para que ellos transmitan ese sentimiento malvinero; creemos que cada vez irá creciendo y así debemos hacerlo: para que se los recuerde por lo que son, héroes”.Y puso relevancia que