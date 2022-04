“¡Acelerá!”, el grito del ciclista asesinado en Pergamino que salvó a su mujer

Policiales Asesinaron a un ciclista de un disparo en la espalda frente a su esposa

Las reacciones



Este jueves, apenas pasadas las cuatro de la tarde y cuando solo habían hecho un kilómetro y medio, el placer se convirtió en drama. Al menos dos atacantes fueron sobre la pareja y asesinaron a Liguori, de 52 años, de un balazo en la espalda en lo que por ahora se investiga como un intento de robo."¡Acelerá, acelerá!", fue el último grito de este empleado judicial, padre de un hijo, muy conocido en la ciudad del norte bonaerense, que así logró salvar a su mujer y espantar a los delincuentes.La mujer llamó al 911 y personal médico que llegó en una ambulancia confirmó que la víctima había fallecido producto de un balazo en la espalda.Según las fuentes, los primeros agentes que se presentaron en el lugar fueron los del Comando de Prevención Rural. Tomaron el testimonio de la mujer y trataron de dar con algún indicio en un terreno complejo para investigar: el camino de tierra está alejado de la ciudad, desde ya no hay cámaras y en ese momento no había otros ciclistas o personas corriendo. A la causa se sumó luego la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino."No tenemos mucho respecto a los atacantes, obtuvimos algunos testimonios de personas que vieron algún movimiento sospechoso de un vehículo, pero no parece ser una línea muy sólida. La autopsia ya dio un informe final: el proyectil ingresó por la zona de la espalda, atravesó uno de los pulmones y salió por la parte frontal del tórax, y que esa lesión causó un shock hipovolémico que le ocasionó a Liguori la muerte", agregó la fuente judicial.El crimen es investigado el fiscal Horacio Oldani, quien subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Pergamino."El chico ya estaba fallecido sobre este camino, su esposa estaba sobre él queriendo reanimarlo y ya el SAME estaba a un minuto de llegar. La esposa le decía 'despertate, despertate' y en ningún momento este muchacho respondió. Lo mataron a sangre fría", dijo Alejandro al canal C5N. Fue la primera persona que llegó al lugar, cuando ya estaba muerto.El hombre explicó que cuando llegaron los médicos, la patrulla rural y los peritos, ellos se apartaron y allí mujer de Liguori llegó a contar que "desde los arbustos salieron las personas, les pidieron las bicicletas y los corrieron hasta que empezaron los disparos"."Él le dijo en ese momento 'apuremos el tranco de la bicicleta para que no nos alcancen' y terminó acá. Ella contó que fueron más de cinco disparos más o menos", afirmó Alejandro en relación a la cantidad de tiros que la viuda llegó a escuchar que les dispararon.Por último, explicó que el camino rural donde ocurrió el hecho "es la vieja ruta 8" y "un camino súper transitado" donde después del trabajo "familias enteras salen a caminar, a bicicletear, a tomar mate o a aprender a manejar". Aunque es un caso que conmociona a la ciudad y tiene a los investigadores aún con pocas certezas respecto a los atacantes, no es inédito, ya que hay antecedentes de robos en ese camino.Liguori trabajaba en el Juzgado de Familia de la ciudad de Pergamino, por lo que la Comisión Directiva Departamental Pergamino-Colón de la Asociación Judicial Bonaerense emitió un comunicado en el que expresó su "inmensa conmoción por lo sucedido" y se solidarizó con su familia, compañeros de trabajo y seres queridos."La verdad no lo puedo creer... un amigo que conocí cruzándolo por los caminos y por haber sido profe de su hijo. Fernando Daniel Liguori descansá en paz que ya nos vamos a encontrar arriba para hacer esa pedaleada juntos de la que alguna vez hablamos", publicó un amigo en su muro de Facebook."La comunidad del Club Argentino, del básquet y de la Justicia de Familia de duelo Fernando 'Poroto' Liguori a lo largo de sus 52 años de vida ha sabido construir lazos entrañables con las actividades deportivas y sociales de Pergamino", se lee en otros de los mensajes."Hace unos minutos mi hija me comunicó que murió Poroto.., no murió..., lo mataron..., tengan en cuenta todos sus compañeros de trabajo, abogados, jueces que sueltan a estas lacras ASESINAS que como le tocó a Poroto, le puede tocar a uds..., cuándo mierda vamos a aplicar las leyes con el sentido común... (...) explíquenle a Carolina y a su hijo cuál era el derecho de su esposo y padre... (...) espero que para los que se consideraban amigos y compañeros, la de Poroto no sea una muerte más. Mis condolencias a Caro, su hijo y a toda la familia Liguori-Piperno, Q.E.P.D. Poro...,", escribió Ricardo, otro amigo.