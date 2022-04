Cuáles son las aerolíneas que ya no exigen el uso de barbijios durante el vuelo

En todo el mundo las autoridades han comenzado a relajar algunos de los protocolos relacionados con la prevención del COVID-19, entre ellas, las disposiciones sobre el uso de máscaras faciales.



En Europa, países como el Reino Unido, Islandia e Irlanda están tomando decisiones en el sentido de abandonar el uso de máscaras, y varias aerolíneas han seguido su ejemplo.



En Estados Unidos, sin embargo, la Administración de Seguridad del Transporte decidió extender el mandato federal sobre el uso de máscaras en el transporte hasta al menos el 18 de abril, exhigiendo su uso en aviones, aeropuertos, autobuses y trenes.



Abajo, las aerolíneas que han eliminado sus políticas de mascarillas: British Airways Actualmente, la aerolínea British Airways permite que los pasajeros viajen sin máscaras si el destino al que vuelan no las requiere, mientras que exige el uso de máscaras en los vuelos a destinos donde no se hayan podido “aclarar las restricciones locales”.



“Para los destinos en los que no es obligatorio el uso de una máscara facil, los pasajeros pueden tomar una decisión personal, mientras les pediremos amablemente que todos respeten las preferencias de los demás”, dice el protocolo de la aerolínea. easyJet La aerolínea británica eliminará los requisitos de uso de mascarillas en sus aviones desde el 27 de marzo en adelante.



No se pedirá su uso “en vuelos que unan dos destinos en donde no sean obligatorias”. Para easyJet, eso incluye la mayoría de los vuelos nacionales en el Reino Unido, así como los vuelos entre el Reino Unido y Dinamarca, Gibraltar, Islandia y Hungría. Icelandair La aerolínea con sede en Islandia hizo que las máscaras faciales fueran opcionales en algunos vuelos desde el 23 de marzo, semanas después de que el país levantara todas las restricciones de viaje relacionadas con COVID-19.



Las máscaras siguen siendo obligatorias en vuelos hacia y desde Canadá, EEUU, Alemania, París y Zúrich. Las máscaras son opcionales en todos los demás vuelos europeos, así como en vuelos dentro de Islandia y hacia y desde Groenlandia. jet2 La aerolínea británica Jet2 se convirtió en la primera aerolínea en eliminar los requisitos de uso de máscaras faciales en marzo. Ya no se pide a los pasajeros usen máscaras en Inglaterra o Irlanda del Norte, aunque los mayores de 6 años que viajen en Escocia aún deben usarlas. KLM El gobierno holandés eliminó el requisito de usar máscaras faciales en el transporte público el 23 de marzo, pero aún exige el uso de máscaras faciales en aviones y aeropuertos.



Sin embargo, la aerolínea KLM afirmó que no exigirá su uso a bordo y le dijo al medio de comunicación local RTL News que era “decepcionante que el gobierno holandés aún esté considerando el uso de máscaras faciales durante el embarque y durante todo el vuelo, mientras que esto ha sido abandonado en todas partes en los Paises Bajos”. SAS La aerolínea sueca SAS ha dejado de exigir el uso de máscaras en vuelos nacionales y dentro de Escandinavia, pero sí las pide para pasajeros de 6 años en adelante en todos los demás vuelos. Para vuelos que requieran mascarilla, no se aceptan las caseras ni las de tela.



La aerolínea británica TUI permite a los viajeros prescindir del uso de sus máscaras. Pero sí las pide para los viajeros mayores de 12 años que vuelan hacia o desde Gales o Escocia. Los pasajeros mayores de 2 años también deben usar una mascarilla si viajan a los EEUU, y los pasajeros mayores de 6 años deben usar una si viajan a Italia. Virgin Atlantic Virgin Atlantic cambió su política de mascarillas el 16 de marzo, lo que permite a los pasajeros elegir si se cubren la cara, incluso en vuelos a Barbados, Santa Lucía, Antigua, Granada, las Bahamas, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tabago. Todavía se debe usar máscaras en los vuelos de la aerolínea hacia o desde los EEUU, así como para los pasajeros mayores de 12 años en vuelos hacia y desde Delhi, Islamabad, Hong Kong, Johannesburgo, Lahore, Lagos, Mumbai, Shanghái y Tel Aviv.