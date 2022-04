“Era un orgullo ir a Malvinas y defender la patria” recordó un veterano

En combate

Rodolfo Razetto, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Concordia dialogó consobre su paso por Malvinas en el marco de los 40º aniversario.“Es una fecha simbólica, pero son 40 años del aquel 2 de abril, que marcó un antes y un después en la Islas Malvinas. Siempre tenemos presentes, con honor y gloria aquellos que quedaron allá, son nuestros hitos vivientes y por quienes esas islas son nuestras”, expresó a Elonce el ex combatiente.El 2 de abril de 1982, Razetto estaba en Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes. Partieron hacia Paraná en tren y luego se tomaron un avión hasta Comodoro Rivadavia. “Nos desplazamos hasta Puerto San Julián, Puerto Deseado, cargamos con materiales un barco y regresamos a Comodoro Rivadavia. A Malvinas, partimos el 25 de abril”, relató.El presidente del Centro de Veterano de Concordia, contó que durante su estadía en las Islas Malvinas realizaron “movimientos estratégicos” en diferentes lugares “como Montequin y Dos Hermanas”, de acuerdo a lo que los jefes al mando les ordenaban.El hombre recordó que el 12 de julio de 1982, cuando el Papa terminó la Misa, comenzaron los ataques: “esa noche la pudimos soportar, pero para el amanecer ya no teníamos municiones. Empezamos un repliegue hacia puerto argentino, caímos prisioneros y dejábamos de desempeñarnos en la guerra. El 14, cae puerto argentino”, explicó.Según mencionó, en este nuevo aniversario “se me vienen muchos sentimientos encontrados a la cabeza”. Recuerda “momentos, amigos, camaradas”.“Malvinas fue un secreto y cuando se supo de la Guerra, todos teníamos la incertidumbre si nos iba a tocar estar. Nos tocó y para nosotros era un orgullo ir a defender nuestra patria”, dijo, y agregó: “lamentablemente nosotros nos quedamos con ese sentimiento, pero no por eso hemos dejado de Malvinizar. Nos costó mucho encontrarnos, compartir vivencias, obtener una obra social y conseguir un trabajo. Nos pudimos insertar en la sociedad”.Rodolfo Razetto, comentó que cuando se dio la orden de que la Brigada 3, que conformaba Curuzú Cuatiá, Pasos de Los Libres, Monte Caseros y Mercedes, debía ir a Malvinas, se presentaron en su casa a las 3:30 de la mañana. “Ahí me avisaron de la noticia. En ese momento, tenía dos hijos y tuvimos que presentarnos en el cuartel”.“Teníamos el entusiasmo de ir y era un orgullo estar en las Malvinas”, señaló.Actualmente, los ex combatientes de Malvinas, tras una larga lucha, se sientes acompañados y reconocidos por la sociedad. “Sentimos el apoyo del Estado”.