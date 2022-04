Pronostican el invierno más frío en 15 años y olas de viento antártico en abril

Sociedad El intenso frío rompió un récord registrado hace 58 años en ciudad entrerriana

Viento gélido

Mayo y junio serán peores

¿Nevadas en Buenos Aires?

Según los pronósticos anticipados, el que seguirá a este otoño 2022, será uno de los inviernos más crudos de los últimos 15 años. Ya en el mes de abril se hará sentir el frío, por momentos, intenso, señalaron especialistas del Servicio Privado de Meteorología y el Observatorio Geometeorológico del Centro/Córdoba.Para fines de abril se espera el ingreso de por lo menos tres olas de viento antártico, lo que provocará bajas importantes de temperatura con varios días de marcas bajo el 0, sobre todo, en el centro del país.Las provincias del noreste argentino, conocerán mínimas de 0° y vientos desde el sur/sudoeste que hará que la sensación térmica, tanto en mayo y junio, llegue a los -3° bajo cero. Los coletazos del invierno que se aproxima durarán hasta entrada la primavera.Probablemente para los que no las conocieron, sabrán lo que significa una “helada negra”. Mayo y junio serán peores. El termómetro fluctuará entre lo cálido, pero nunca más allá de los 26°, y lo muy frío. Se esperan para esos meses no menos de 10 días con el mercurio entre los 2° y los -6° bajo cero. Existe un 70% de posibilidad de nieve en la capital cordobesa.Tanto para Cuyo, como para Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Santa Fe, la Capital Federal, gran parte del centro y oeste de Buenos Aires, San Luis, Córdoba, toda la Patagonia, todo será gélido desde mediados de abril.En la Costa Atlántica se esperan ventiscas congelantes y una sensación térmica de no más de -7° bajo cero con un 90% de probabilidad de nieve.El sur de Buenos Aires sufrirá entre 3 y 4 nevadas importantes, todas acompañadas por viento helado desde el sur y sudoeste con fluctuaciones hacia el sudeste.Esto según lo anticiparan el Servicio Privado de Meteorología (SPM) y el Observatorio Geometeorológico del Centro/Córdoba. Fuente: (Misionesonline)