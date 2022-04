Alertan por dos nuevas estafas que circulan a través de WhatsApp

En la nueva estafa que comenzó a circular se solicitan una serie de datos personales bajo la excusa de que los mismos son necesarios para poder recibir la vacuna contra el coronavirus.



Los estafadores se hacen pasar por representantes del Ministerio de Salud de la Nación y aseguran que la información que uno les envíe no será utilizada para fines promocionales.



De acuerdo al testimonio de algunas víctimas, quienes eran todos de la provincia de Buenos Aires, los estafadores preguntaban si habían recibido la primera dosis de vacuna para luego, asignarles el turno de la segunda dosis y asegurar que el Gobierno les depositaría un premio en dinero.



Lo llamativo fue que, en ese punto “comenzaron con una serie de preguntas sobre el tipo de cuenta y tarjetas que la persona utiliza", advirtió el ministerio e insistió en que "esa modalidad de convocatoria es falsa y que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no asigna premios por vacunación".



Desde la cartera sanitaria nacional se tuvo que aclarar que no se está contactando con los ciudadanos por medio de ninguna vía para pedir este tipo de información y que toda la información sobre la vacunación contra el Covid-19 se da por vías oficiales de cada una de las provincias.



Una estrategia similar había sido detectada el pasado mes de julio, cuando mediante la misma modalidad los estafadores lograron conseguir los datos sobre las tarjetas y cuentas de los ciudadanos a cambio de ser anotados en una "premio por recibir la segunda dosis de la vacuna". La estafa que ofrece datos móviles gratis

La otra campaña maliciosa busca hacer creer a los usuarios que WhatsApp celebra su aniversario y como recompensa, regala 50GB en datos móviles para navegar por Internet, según alertan desde la compañía de ciberseguridad ESET.



Las víctimas, que nunca obtienen los datos prometidos, le brindan a los atacantes su número de teléfono y son redireccionados a otros sitios que buscan instalar adware en sus dispositivos.



El mensaje incluye un enlace que deriva a una página que no tiene relación alguna con el sitio oficial de la app de mensajería, aunque sí utiliza el nombre para darle una apariencia legítima.



Para sumarle otra capa de “verdad”, el sitio incluye comentarios falsos de otros usuarios que dicen haber obtenido el premio prometido. Esta es una técnica muy empleada en este tipo de esquemas fraudulentos.



Si el usuario avanza y hace clic en el botón que se indica en la página, aparecerá un campo donde se le solicitará ingresar el número de teléfono para verificar si reúne las condiciones para acceder al supuesto beneficio de los 50GB.



Una vez que la víctima ingresa su número y presiona “enviar”, sin importar el número que haya colocado aparecerá un mensaje solicitando compartir el beneficio con 12 contactos o grupos de WhatsApp. Siempre con la promesa falsa de que luego de compartir el mensaje se acreditarán los 50GB en su línea.