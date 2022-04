Joven amenazada con ser violada: “Nunca tuve problemas con mis compañeros”

Cómo está la chica hoy

La chica que denunció a sus compañeros de la escuela que amenazaron con violarla, matarla y tirar el cuerpo a una zanja, habló este jueves: “Nunca tuve problemas con ellos”. El hecho sucedió en el colegio Normal Sarmiento de Resistencia, Chaco.La víctima, que publicó en sus redes sociales las capturas de pantalla donde comprueba las amenazas, le contó la situación a los directivos de la escuela y le explicaron que solo “van a dar una charla, pero sin dar los nombres”, de acuerdo a lo que manifestó la menor.En ese sentido, aseguró que su familia “está muy mal” y explicó cuál es su relación con los denunciados: “Hay un chico que era mi amigo, con los otros no hablé. Nunca tuve problemas con ellos”. Y afirmó no haber recibido “asistencia psicológica”, a pesar de haber realizado la denuncia en la comisaría.“Siempre decían cosas feas, hablaron de que vuelvan los militares. Como yo milito el peronismo fuera de la escuela, quizás se tomó de eso”, continuó en una entrevista telefónica por televisión.Con respecto a las repercusiones que tuvo el caso, la joven expresó que en un principio “había gente que defendía” a los acusados. Sin embargo, luego añadió que “algunos pidieron disculpas cuando se viralizó”.Además, sostuvo: “Me llegaron denuncias de otras chicas que sufren bullying y las autoridades no hacen nada. Una sufrió un abuso dentro del colegio”.Y apuntó contra los directivos: “Están alertados de todas las maneras posibles, no puedo hacer más”. Con respecto a esta situación, consideró que “es un colegio antiguo que quiere seguir con las reglas de antes y no quieren cambiar”.De acuerdo a la explicación de la chica que fue amenazada, los acusados solamente “van a ser cambiados de curso”. Además, confesó: “Estoy asustada”, ya que teme que alguno de ellos pueda hacerle algo.En primera instancia, las autoridades decidieron separar a los chicos que comparten curso con ella a fin de garantizarle “algún grado de seguridad” para que pueda continuar yendo a la escuela. Fuente: (Tn)