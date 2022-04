Vive en una camioneta para recibirse de docente: “Sé que voy a cumplir mi sueño”

El sacrificio de la familia para que pueda estudiar

La garra de Facundo para estudiar

Facundo Mora veía que las adversidades conspiraban contra su objetivo. Nacido y criado en Trelew, desde chico abrazó el sueño de recibirse de maestro de física, pero tenía un inconveniente: no podía estudiar en su lugar de residencia.. Su papá, Roberto (46) no solo lo apoyó en la aventura, sino que se trasladó con él para acompañarlo y construir juntos un mejor futuro.“En Chubut tuvimos paro docente en 2018 y 2019, y a partir de 2020 nos cayó la pandemia. Cuatro años sin clases, casi. O con clases alternadas”, resume Facundo en diálogo con TN. Y amplía: “El sistema educativo de la provincia está en decadencia.”.Los padres siempre tuvieron claro cuál era el norte de Facundo. Y nunca dudaron en darlo todo para que su hijo pudiera concretar sus proyectos, aunque eso significara distanciarse y hasta resignar la vivienda.. El padre, que hace changas como albañil, le propuso al joven mudarse igual y acondicionar una vieja camioneta Chevrolet para convertirla en un lugar de residencia para ambos.. “Ella, que está desempleada desde 2015, se quedó en un quincho que teníamos ahí y que transformó en un departamento donde hoy vive con mi hermana, de 12 años, y mi hermano, de 10″.Facundo y su papá llegaron a Bariloche el 1 de marzo y se instalaron en la ruta, frente al barrio Las Victorias. Allí pasan sus días hasta conseguir una vivienda.“Todos los días son diferentes, pero algo tienen en común: todos son difíciles”, intenta describir. A pocos metros donde“Son muy amables. Me dejan usar el WiFi y la electricidad. Voy a la confitería, tomo un café y estudio ahí. Más tarde voy a la camioneta y sigo repasando los apuntes hasta que se acaba la luz. Tenemos un grupo electrógeno, pero no contamos con los recursos para tenerlo en funcionamiento siempre”, explica.

Los obstáculos que debe sortear Facundo

Apenas se instaló en la ruta, Facundo comenzó sus estudios de física y diariamente comenzó a caminar -ida y vuelta- las 55 cuadras que lo separan de la sede Tacuarí de la UNRN., acota.El joven menciona que las lluvias son la principal dificultad en esta nueva vida que montó para perseguir un sueño., describe.La suma de obstáculos, sin embargo, no parece ser motivo para claudicar. “Sé que voy a cumplir el sueño de desempeñarme en la carrera que elegí”, dice Facundo.

Según cuenta, su papá será quien trabaje mientras él se dedica a estudiar. Eso es lo que piden hoy: un trabajo., asegura.Mientras enfrenta los obstáculos de hoy, en el horizonte de Facundo aparecen nuevos objetivos: “Después de la carrera docente, que dura cuatro años, mi idea es hacer la licenciatura en el Instituto Balseiro. Ya llegará”.