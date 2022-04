A 40 años de la Gesta de Malvinas, el recuerdo de un ex combatiente entrerriano

A 40 años de la Gesta de Malvinas,rescató el testimonio Ángel César Paz, conscripto de Malvinas -clase ´63-, quien fue integrante del Regimiento de Infantería Mecanizado “Gral. Belgrano” de La Tablada, Buenos Aires.El ex combatiente de Malvinas agradeció “el homenaje, a 40 años, a los 632 héroes que quedaron en Malvinas”. “Es nuestro mojón malvinero. Ellos dieron la vida para que nosotros podamos volver y mantener viva esa llama malvinera y mantenerlos vivos a ellos porque lo menos que podemos hacer es recordarlos y no olvidarlos”, destacó en la entrevista con“Lo mío es nada al lado de ellos porque yo pude volver, y ellos dieron su vida”, comparó.Como veteranos de guerra y combatiente de Malvinas, Paz recordó la pérdida de uno de los integrantes de su compañía, Jorge Soria, quien “quedó muy pegado en la memoria de cada uno”. “Duele más saber de la pérdida, la situación en la que murió y después arrastrar un cuerpo, y a eso no lo podés olvidar”, remarcó.El oriundo de María Grande contó que el 1º de marzo de 1982 fue incorporado al Servicio Militar Obligatorio y el 11 de abril llegó a Malvinas. “Ante la falta de presentación de algunos soldados que habían sido dados de baja de la clase anterior, nos incorporaron para completar la compañía y poder viajar a Malvinas”, explicó y recordó que “se celebró ese 2 de abril y después comenzaron los aprestos para ir a Malvinas”.“Pidieron 40 voluntarios, sabíamos para qué era, nos ofrecimos más de ese número y fui uno de los tantos elegidos para participar de la gesta gloriosa, que fue la recuperación de las Islas y la defensa, después. Fuimos a defender el ataque del invasor inglés”, remarcó Paz; él tenía 18 años cuando fue a la guerra.“Teníamos un pensamiento idealista porque sabíamos que íbamos a pelear contra el imperio, contra la OTAN”, reconoció. Y remarcó: “Sabía con quién se iba a enfrentar: un pirata inglés.Es que según lo que rememoró, el ahora veterano, en aquel momento, en la escuela le habían inculcado que “las Malvinas son argentinas”. “Llegado ese momento en la vida de uno, de decir que tenés la oportunidad de, por lo menos, saber que ibas a ir a las Islas… Después era saber en el corazón y los sentimientos que ibas a enfrentar un pirata inglés”, fundamentó. “La realidad llegó el 1º de mayo en el primer ataque a Puerto Argentino y ahí hubo un cambio”, recordó al subrayar que desconocía lo que era la guerra en la realidad.Punto aparte, Paz se refirió a los homenajes que se realizan a 40 años de la Gesta de Malvinas, entre estos, el izamiento de los pabellones nacional y provincial en Paraná.“El izamiento de bandera es muy especial porque nos identifica como sociedad, como país y como soberanía. Saber que la celeste y blanca es lo más precioso que uno tiene, a ese sentimiento uno lo tiene más allá de haber participado de un conflicto y está hasta en la naturaleza cuando el cielo se viste de celeste y blanco: este es uno de los únicos lugares donde nuestra bandera se comparte con el cielo”, remarcó.