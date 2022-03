El argentino que escaló 13 veces el Everest quedó atrapado en una avalancha

El destacado alpinista argentino Guillermo "Willie" Benegas sufrió un accidente tras quedar atrapado en una avalancha mientras guiaba a un grupo de seis esquiadoras en Utah, Estados Unidos, a quienes previamente les había enseñado cómo actuar en aquellos casos.



Benegas quedó atrapado 23 minutos bajo dos metros de nieve y sufrió graves heridas que le demandarán mucho tiempo de recuperación. Fue socorrido por las montañistas que lo acompañaban y como consecuencia del accidente padece múltiples fracturas en las costillas, mientras que uno de los pulmones resultó muy afectado.



El incidente ocurrió el pasado 12 de marzo en Big Cottonwood Canyon, pero se dio a conocer en estos últimos días luego de que el propio "Willie" lo relatara en el blog personal del alpinista Alan Arnette.



"Estaba sentado en un área empinada debajo de unas rocas observando a mis clientes dar vueltas por la pendiente. No recuerdo cómo se rompió, pero la losa se soltó. Grité 'avalancha', manteniendo mis ojos en mis clientes. Lo último que recuerdo fue ver a mi cliente esquiar hacia un lugar seguro cuando comencé a montar la ola. Entonces, todo quedó en blanco", relató Benegas en el blog.



Las mujeres que lo acompañaban lo encontraron inconsciente y rápidamente el grupo de rescate local llegó para socorrerlo, por lo que fue trasladado en trineo, helicóptero y avión para llegar al hospital.



El montañista contó cuál fue el método que usó cuando se encontraba atrapado en la nieve: "Reduje mi respiración para conservar tanto oxígeno dentro de mi pequeña burbuja de aire como pude y esperé. Como estaba atrapado, pensé 'así es como moriré'".



Benegas alcanzó 13 veces la cima del monte Everest y 26 la del Himalaya, al tiempo que junto con su hermano suman 100 escaladas al punto más alto del Aconcagua, en Argentina.



Tras el accidente, la familia lanzó una campaña mediante internet para recaudar fondos y ayudar al montañista a afrontar los gastos de su recuperación. El argentino deberá pasar al menos dos meses en tratamiento y las donaciones se pueden realizar en la plataforma denominada "Go Fund Me".