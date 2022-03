Treinta personas fueron identificadas tras el saqueo al camión con cerdos

Las impactantes imágenes que se registraron el lunes, cuando un camión que transportaba una importante cantidad de cerdos vivos volcó entre las localidades cordobesas de Marcos Juáres y General Roca, se viralizaron rápidamente en redes sociales. En los videos se puede ver la desesperación de varios vecinos del lugar, que aprovecharon el accidente para llevarse a los animales.Bomberos y efectivos de la Policía provincial que no pudieron evitar el saqueo ocurrido a un costado de la Ruta Nacional Nº9 registraron la escena con sus teléfonos celulares, dejando un registro a partir del cual la Justicia local inició una investigación para tratar de identificar a las personas involucradas en el hecho.La causa la lleva adelante la fiscalía de instrucción de Marcos Juárez, a cargo de Fernando Epelde. Por el momento, los 30 identificados no están acusados, puesto que todavía falta definir si existió un delito y, en caso de que así sea, si se trató de un hecho encuadrado bajo la figura de robo u otra calificación.A su vez, la investigación también se centra en las violaciones de normas sanitarias y en determinar si hubo maltrato animal. En ese sentido, la fiscalía ordenó el análisis bromatológico de la carne decomisada.Por su parte, la Secretaría de Salud Pública, a través de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Marcos Juárez, solicitó a la comunidad "abstenerse al consumo de cerdos sustraídos" del camión que volcó. "La faena clandestina en lugares no habilitados, sin inspección sanitaria y sin las normas mínimas de higiene constituyen un riesgo para la salud", explicaron en un comunicado.El hecho sucedió cerca de las 11 del lunes y, producto del impacto, el conductor del camión resultó con golpes en la cabeza. Personal policial y de bomberos lo asistió para que pudiera bajar del vehículo y, luego, fue derivado al Hospital Dr. Abel Ayerza.