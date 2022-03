Córdoba cierra los vacunatorios masivos y algunos centros de hisopado

El centro de hisopado del Parque de las Naciones cerrará este 31 de marzo. Es el último lugar de testeos para Covid-19 que mantenía habilitado el Gobierno de Córdoba.



En tanto, la Municipalidad, que actualmente cuenta con 12 centros de hisopados, solo dejará cuatro abiertos hasta el 30 de abril, cuando analizarán la conveniencia o no de este servicio en pandemia.



También se cerrarán los tres vacunatorios masivos en Capital: el Centro de Convenciones, el Pabellón Argentina y el Orfeo.



Desde el Ministerio de Salud de Córdoba argumentaron que ya no es necesario que todos se testeen, sino solo cuando la persona tiene síntomas. El coronavirus ahora pasó a formar parte del combo de patógenos respiratorios que se vigilan durante el invierno, como gripe y virus sincicial respiratorio, por ejemplo.



Por eso desde la Provincia creen que es mejor que la persona con síntomas vaya a un centro de salud. Allí lo puede testear para coronavirus y, si no es, pueden diagnosticarle otros cuadros.



El foco está puesto en los pacientes de riesgo, en una vigilancia centinela de las internaciones por Covid-19 y también de las infecciones respiratorias agudas en el primer nivel de atención de la salud.



“En el contexto epidemiológico actual, el protocolo prevé como acción inicial descartar Covid-19 con test de antígeno, para luego continuar con los estudios y derivaciones correspondientes. Además, la nueva estrategia busca priorizar también la detección del virus sincicial en menores de cinco años”, explicaron desde el Ministerio de Salud.



La Provincia también dejó de publicar el informe diario de casos. El dato diario de nuevos casos se puede consultar en el sitio web, pero ya no hay un detalle de la cantidad de testeos realizados. El último informe diario fue del 15 de marzo. Ese día se habían realizado 4.163 pruebas.



Centros de hisopado

En tanto, Ariel Aleksandroff, secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, indicó que desde este viernes solo permanecerán abiertos los centros de hisopados ubicados en el ex Registro Civil, Valle Escondido, Paseo del Jockey y CPC Argüello.



“A fines de abril evaluaremos si es necesario que sigan funcionando estos cuatro. No sabemos qué puede pasar en este invierno”, comentó.



Aleksandroff reconoció que la demanda de hisopados ha bajado mucho. Entre el sábado y el domingo pasados los centros municipales realizaron 1.326 test y detectaron 42 positivos. Durante el pico de la tercera ola en enero, se realizaban hasta 10 mil pruebas diarias.



El funcionario agregó que el foco ahora está puesto en seguir avanzado con la campaña de vacunación contra el Covid-19 y también con la antigripal.



“Además, venimos haciendo una campaña para aplicar la vacuna doble viral (sarampión y rubeola) en virtud de los focos de sarampión que se están dando en América latina”, dijo. Esta semana se conoció un caso de sarampión en la ciudad de Buenos Aires.



Por qué puede servir seguir testeando

Sol Minoldo, socióloga del Conicet que ha asesorado a la Provincia durante este pandemia, consideró que es razonable ajustar la estrategia de testeos a un contexto de prevalencia baja y sin un rebrote o nueva variante a la vista como hay ahora. Sin embargo, aclaró: “No coincido con eliminar completamente los operativos de testeo del Ministerio de Salud”.



Y agregó: “Para tomar decisiones es fundamental contar con información de la situación epidemiológica. Por ello, sería importante preservar al menos un pequeño operativo de vigilancia ‘propio’ del ministerio”.



Minoldo explicó que el testeo que se realice en los centros de salud responderá a criterios clínicos y/o de tratamiento, muy centrados en la aparición de sintomatología, que no serán del todo representativos de la situación epidemiológica.



Contar con esa información por fuera del sistema de salud sirve para complementar la vigilancia hospitalaria y este combo puede ayudar a tomar decisiones a tiempo, asegura la investigadora.



Se cierran vacunatorios masivos

También se cerrarán los vacunatorios masivos, que funcionan en el Orfeo, Centro de Convenciones y la Ciudad Universitaria.



La vacunación se descentralizará en las farmacias y en los centros de salud. Según informaron desde el Ministerio de Salud provincial, fue un éxito la vacunación en farmacias. Se colocaron más de 120 mil dosis colocadas en 156 farmacias, nucleadas en el Colegio de Farmacéuticos y la Cámara de Farmacias.



La vacuna contra el Covid-19 continuará disponible en los hospitales provinciales, los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) provinciales, los centros de salud municipales y los institutos privados de salud.