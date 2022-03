Embargo millonario contra Gabriel Batistuta por no pagar Bienes Personales

La Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) le reclamó al ex futbolista y empresario Gabriel Omar Batistuta una suma de poco más de $3,8 millones que adeuda y que la Justicia este martes resolvió embargar.



Batistuta, es uno de los millonarios que se negó a pagar el impuesto a la riqueza. La misma legislación que se aprobó en plena pandemia por el coronavirus.



Batistuta, quien en sus épocas de jugador supo brillar con la camiseta de la Selección y la de clubes argentinos y del exterior, se niega desde hace tiempo a cumplir con la ley sancionada en 2021.



En ese sentido, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, embargó las cuentas del ex futbolista y empresario de Reconquista.



El total de lo que reclama la AFIP a Batistuta es de $3.853.341,66, más el 15% en concepto de intereses y costas judiciales por no abonar el Impuesto a los Bienes Personales Anticipo 2 y 3 correspondientes al Período Fiscal 2021. Las mismas que vencieron el 13 de octubre de 2021 y 13 de diciembre de 2021, respectivamente, más los aportes y contribuciones sociales.



Batistuta se suma al grupo de millonarios que se negó a contribuir, a través del Estado, durante los picos más graves de la pandemia mundial. De esta manera, el Banco Central (BCRA) embargará sus cuentas (caja de ahorro, plazos fijos, cajas de seguridad) en las entidades bancarias donde posea dinero.