Generación Zoe: “fuimos víctimas de un ataque despiadado”, dijo Cositorto

El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, confirmó que no tiene previsto regresar a la Argentina, donde tiene pedido de captura por presunta estafa, y reveló que hasta que su abogado Miguel Ángel Pierri no se lo recomiende, no se va a entregar. Además, sobre Cositorto pesa una alerta roja de Interpol.Cositorto volvió a reaparecer públicamente para negar que Generación Zoe y el resto de sus empresas hayan sido parte de una "estafa piramidal". Su compañía prometía a los inversores ganancias del 7,5% mensuales en dólares, a cambio de una inversión inicial de u$s 2.000.Ante las acusaciones, Cositorto afirmó que su compañía "daba educación a las personas" y "generaba mucha riqueza" en Argentina. "Estábamos levantando escuelas en Pilar, es una vergüenza que haya personas detenidas por esto", apuntó.