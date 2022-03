En abril habrá dos feriados y un día no laborable: fechas y diferencias

El próximo sábado 2 de abril será feriado, por conmemorarse el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Luego llegará Semana Santa: Jueves y Viernes Santo caerán el 14 y 15 de abril, aunque uno de los dos días es no laborable y el otro feriado.



Así es que, el jueves 14 será no laborable, lo que significa que el empleador decidirá si ese día se trabaja. En caso de que la rutina de trabajo se lleve adelante como un día regular, los empleados recibirán su salario simple por trabajar dicha jornada. Así lo establecen las medidas en Argentina y se aplica en gran parte de los trabajos del país. Por ello, no desarrollarán sus actividades el sector público, los bancos y las escuelas.



En cambio, el viernes 15 de abril se declaró feriado nacional, es entonces que rigen las reglas del descanso dominical. Por lo tanto, si el empleado trabaja ese mismo día, deberá cobrar el doble de su salario por la jornada. Lo mismo sucede el sábado 2 de abril.



Por otro lado, en cuanto a los fines de semana largo que se designaron durante el año, son en total 4. Uno de ellos fue entre el sábado 26 de febrero y el martes 1 de marzo, mientras que los siguientes serán del viernes 17 al lunes 20 de junio, luego del viernes 7 al lunes 10 de octubre y el último del jueves 8 al domingo 11 de diciembre. Los feriados que quedan en Argentina Sábado 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 15 de abril: Viernes Santo

Domingo 1° de mayo: Día del Trabajador

Miércoles 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Viernes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes se celebrará el mismo viernes

Lunes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Sábado 9 de julio: Día de la Independencia

Miércoles 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General. José de San Martín se celebrará el 15 de agosto

Viernes 7 de octubre: Feriado con fines turísticos

Miércoles 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural se celebrará el 10 de octubre

Lunes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos

Jueves 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 9 de diciembre: Feriado con fines turísticos

Domingo 25 de diciembre: Navidad

