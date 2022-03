Gracias a una rifa compraron auriculares para un adolescente con Asperger

Tomás tiene 14 años, va al Colegio Pío XII de Gualeguaychú y le gusta la música. Toca la guitarra y, hace algún tiempo, también el bajo. Hace cinco años le diagnosticaron Asperger, un trastorno del espectro autista (TEA) que afecta la capacidad de sociabilización de las personas y agudiza su inteligencia en temas específicos. Otra característica es la sensibilidad auditiva, como sucede en otros tantos tipos de trastornos autistas.



En los últimos años esta hipersensibilidad para escuchar lo que sucede a su alrededor, y mucho más allá también, se ha agudizado. Lo que ha afectado su vida hasta el punto de no poder caminar por la calle o no poder permanecer en el colegio.



Por esto mismo, Tomás necesitaba un par de auriculares que cuestan alrededor de 90 mil pesos, suma inalcanzable para una madre trabajadora. Pero, en este caso, la solidaridad no tardó en llegar.



Desde la Agrupación 17 de Noviembre, cuando se enteraron del caso, se organizaron para ayudar a Sandra y a su hijo, y hace algunas semanas le informaron que, gracias a otras personas solidarias, ya tenían los premios para una rifa. Gracias a esta acción, finalmente se pudieron comprar los auriculares y ya fueron entregados a Tomás.



“Tomy ya tiene sus auriculares. Sus primeras palabras luego de usarlos un ratito fueron ‘me cambió la vida, estoy feliz, no escucho nada, ahora faltan mis pies y listo’”, informaron desde el perfil de Facebook de Grupo Asociativo La 17 de Noviembre.



“El número ganador fue el 562 y quien ganó el premio de la rifa es Maria Bentancour a quien el viernes le entregaremos su premio”, añadieron y agregaron: “Queremos agradecerles porque esto no habría sido posible sin la red de solidaridad de nuestra ciudad”.



“Gracias Sandra por confiar en nosotros y nosotras para emprender esta tarea que significaba, nada más y nada menos, que mejorarle la calidad de vida a Tomy. Gracias grupo de Mujeres Periodistas de nuestra ciudad que estuvieron difundiendo en todos sus medios. Gracias a la ONG "Ayudemos" por la donación. Gracias a las personas que se sumaron a vender números y sobre todo a quienes compraron. Gracias al grupo de abogados que se contactaron para ayudar con las trabas que Sandra tiene en su obra social porque aún faltan algunas cosas importantes para que realmente Tomy tenga una buena calidad de vida: debe operarse de los dos pies ya que prácticamente no puede caminar”, reconocieron.



“Hoy Tomy viajó a ver a los médicos y cuando volvió tenía sus auriculares. Cada una, cada uno de ustedes fueron fundamentales en ésta movida solidaria. Gracias por estar. Gracias, miles...”, finalizó el posteo. (El Día)