Prometió que “dejará de robar” tras ganar más de $90 millones en el Quini

“Rambito”, a lo largo de su vida y mientras se dedicaba a robar a turistas y en viviendas de la ciudad portuaria de Chubut, disfrutaba de jugar a la quiniela.



El delincuente comenzó a robar durante su adolescencia y habitualmente terminaba en la comisaría de su ciudad, en donde lo describieron como "todo un personaje".



Ganó alrededor de 94 millones de pesos en el Quini 6 y no solo le prometió a la Policía que iba a dejar de robar, sino que incluso se ofreció a pagar un resarcimiento económico para las víctimas de sus delitos cometidos en Puerto Madryn, donde vive.



De acuerdo con lo publicado por el diario Jornada, Rambito siempre jugaba los mismos números: 31-09-21-17-03 y 12, una costumbre que mantuvo durante 15 años hasta que, con una combinación idéntica a esa, la fortuna lo sorprendió. Paredes ganó una cifra millonaria en el sorteo revancha del Quini 6: unos 94 millones de pesos.



Paredes, de 37 años, tiene cuatro causas en trámite por delitos menores, como robos simples y encubrimiento. A su vez, fue condenado siete veces y acumula cinco declaraciones de reincidencias, mientras que en los hechos que se le imputaron no hubo ejercicio de la fuerza ni uso de armas.



La vida de Rambito, marcada por su prontuario delictivo, cambió radicalmente cuando, tras un golpe de suerte en la lotería, fue hasta la Unidad Regional de Puerto Madryn y les dijo a los policías: "Muchachos, no robo más".



En medio de su felicidad, el delincuente ofreció ir todavía más allá de esa promesa, y se dispuso a otorgarle a dos de sus víctimas un resarcimiento económico del doble del dinero que les había robado, según confirmaron al citado medio fuentes de la Justicia y de la Policía del Golfo Nuevo.



Cadena 3.