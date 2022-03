El 31 de marzo dejará de funcionar WhatsApp en algunos celulares

WhatsApp informó que a partir del próximo 31 de marzo dejará de funcionar en algunos modelos de celulares. Se trata de una situación que se repite cada tanto, ya que la aplicación de mensajería instantánea actualiza las políticas de privacidad y, con la llegada de nuevas medidas, el servicio detiene su soporte para algunos smartphones.



La aplicación dejará de ser compatible con sistema operativo iOS 9 o versiones previas, Android 4.04 o anteriores, y las ediciones previas a KaiOS 2.4, por lo que aquellos celulares que funcionan con estos sistemas o versiones anteriores, ya no podrán actualizarse.



La lista está conformada por 19 dispositivos en total. Algunos de ellos, como los iPhone, pueden mantener el soporte tan solo actualizando su sistema operativo a la versión más reciente disponible.



Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

LG Optimus L3 II Dual E435

ZTE Grand S Flex

ZTE V956

Sony Xperia M

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend D2

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus Por qué puede desactivar una cuenta WhatsApp -Si la cuenta ha estado inactiva por más de 120 días seguidos, lo más probable es que ya no se pueda volver a usar después de ese tiempo y se tenga que abrir una nueva.



-La cuenta tampoco podría usarse si el usuario usa aplicaciones no autorizadas o modificadas como WhatsApp Plus o GB WhatsApp.



-Si se usa la cuenta para hacer spam de forma continúa lo más seguro es que se de de baja. Se considera spam como listas de difusión o creación de de grupos para mandar mensajes continuamente en donde haya contactos que no tiene en su agenda el emisor.



-Si advierten que el usuario ha sido bloqueado varias veces en menos de un día.





-Si detectan que un usuario difunde fake news en varios grupos podría desactivar la cuenta.



-Si se comparte documentos que están relacionados con programas modificados también es posible que Meta opte por cerrar la cuenta.