Sarampión: cuáles son los síntomas y qué hacer ante un posible caso

Teniendo en cuenta la emisión de un alerta epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación ante la notificación de un caso probable de Sarampión en una mujer residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con antecedente de viaje al exterior, y ante el riesgo de la introducción en otras provincias de esta enfermedad altamente contagiosa, el Ministerio de Salud recomienda mantener los carnet de vacunación al día.Al respecto, el director general de Epidemiologia, Diego Garcilazo, dijo anteque “la vacuna contra el sarampión es obligatoria y se tiene que aplicar cuando los niños cumplen un año y después se realiza un refuerzo cuando tienen seis años”.“Es necesario revisar los esquemas de vacunación y es importante que todos tengan los carnets al día, desde el 2000 no teníamos casos endémicos, ya que la enfermedad estaba erradicada del país, pero en el 2019 hubo un brote importante de sarampión”, sumó el funcionario y destacó que "las vacunas son víctimas de su propio éxito, ya que muchas veces al ser tan efectivas las enfermedades disminuyen y se les deja de prestar atención a las vacunas, es por ello que después de un tiempo las enfermedades emergen”.Ante un posible caso, Garcilazo recomendó “aislarse y consultar al medico para confirmar si se trata de un caso de sarampión. Cabe destacar que no es una enfermedad solo de niños, pueden cntagiarse adultos”.La vacuna contra el sarampión es gratuita y obligatoria; se puede aplicar junto con otras del Calendario Nacional o con las vacunas contra Covid-19 y está contraindicada en menores de 6 meses, personas gestantes y con inmunosupresión. Cada cinco años se realiza una campaña de seguimiento con el objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño.Desde el Ministerio de Salud, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones, se recomienda que las personas de 18 a 56 años cumplimenten las dos dosis de vacunas doble o triple viral. Y quien no tenga el carnet de vacunación para documentar su aplicación, deberá iniciar el esquema. En este caso, se aclara que no existe ninguna contraindicación en caso de ya tener el esquema completo.Asimismo, los chicos de uno a seis años, 11 meses y 29 días, se estima que reciban al año de vida la primera dosis de triple viral y la segunda al ingreso escolar.Cabe recordar el esquema de vacunación contra el Sarampión. El mismo alcanza a niñas y niños de 12 meses (primera dosis de vacuna triple viral); niñas y niños de 5 años (segunda dosis de vacuna triple viral); mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas (mayores de 18 años), deben acreditar dos dosis de la vacuna doble o triple viral o, en su defecto, confirmar la presencia de anticuerpos IgG.Por otra parte,. Ante estos casos se recomienda que los niños no asistan a la escuela hasta una semana después de la erupción y, en los hospitales, el aislamiento respiratorio es estricto. La principal medida de prevención es la vacuna.