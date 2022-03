Veterano entrerriano vio cómo fue el hundimiento del Belgrano: “es muy doloroso”

Hablar de Malvinas

Hundimiento del Belgrano

“Había compañeros”

Antes y después

“La causa Malvinas”

Se multiplican los testimonios al conmemorarse el 40 aniversario de la guerra por las islas Malvinas y los veteranos mantienen vivo el recuerdo para remarcar que “es una causa nacional”. Así lo indicaron un grupo de ex combatientes oriundos de la ciudad de La Paz que dialogaron con Elonce y recordaron con detalles, el día del hundimiento del crucero Ara General Belgrano.Durante una reunión para hablar sobre las actividades que llevan a cabo en esa localidad, los veteranos hicieron una pausa para contar a Elonce lo que vivieron durante la guerra, pidieron tener presente la causa y se refirieron a los efectos que muchos sobrevivientes sufrieron en su salud mental.Cristino Ferreyra, contó que estaban reunidos porque tenían “varias actividades durante la semana, con charlas en las escuelas, la vigilia del día viernes y el sábado el acto”, dijo sobre las actividades conmemorativas.Por su parte, Miguel Felipe Perandones, sostuvo que en esta semana, “recordamos los 40 años de la reconquista de Malvinas”, dijo y agregó que “en el grupo, que somos todos de La Paz, hemos hecho muy buena camaradería, porque hay integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y podemos hablar de estos temas que es difícil hacerlo en otros lugares”, resaltó al referirse al acompañamiento mutuo entre ex combatientes.En tanto, Manuel Giménez,y comenzamos con las actividades en la primera semana de abril, cuando se toma la isla”, dijo y agregó que “trabajábamos con el apoyo y otras actividades alrededor de la isla”, sostuvo sobre las tareas del barco y su tripulación.El día que hundieron al emblemático crucero argentino, Giménez contó que con el destructor Ara Piedrabuena,y agregó que “el 02 de mayo, pasadas las cuatro de la tarde, pudimos apreciar nítidamente, el momento en que torpedearon el crucero y posteriormente, empezó el hundimiento por las averías que había registrado”, recordó en su testimonio.“Luego del hundimiento, estuvimos como tres díasesparcidas en el mar, al sur de Malvinas”, explicó Giménez y afirmó que el hundimiento del Belgrano, “fue un momento traumático, porque teníamos conocidos.”, rememoró el ex cabo segundo.Las pocas imágenes que hay del hundimiento del Belgrano, dan cuenta de lo señalado por Giménez, pero el testimonio del veterano entrerriano y sus detalles muestran el sentimiento guardado en cada veterano.Sobre los, en este caso en los combatientes, Giménez sostuvo que, dijo y agregó: “. Esa forma me acompaña hasta hoy. Tenemos dificultades que tratamos de sobrellevarlas, pero”.Incluso, mencionaron que muchos veteranos han recurrido a la autodeterminación y según contaron, son al menos 600 que se han suicidado.Por su parte, Hipólito Castela, contó a Elonce que participó en Malvinas como artillero tras hacer el servicio militar en La Paz. En su relato, se refirió al recuerdo de la guerra y la vigencia del reclamo de soberanía sobre las islas. “La causa Malvinas es algo sentimental y algo propio de la lucha constante de los veteranos,”, afirmó en referencia a las palabras de Giménez sobre los efectos que produce en los ex combatientes y sus familias.Al respecto, reflexionó que en el caso de Argentina, los soldados que participaron del conflicto eran muy jóvenes. “Hay que tener en cuenta que el promedio de edad de los soldados era de 19 años y los oficiales más jóvenes tenían entre 21 y 23 años”, indicó Castela.Finalmente, llamó a mantener viva la memoria de los caídos y vigente el reclamo por Malvinas.