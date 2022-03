Confirman cuándo llegará el sistema frontal a Entre Ríos y qué efectos tendrá

El meteorólogo Alejandro Gómez ratificó el cambio de tiempo “a Entre Ríos e “involucraría la mañana del miércoles”.Precisó aque “se trata de un sistema frontal de rápido desplazamiento. Por las características del mismo,, porque avanza junto con toda la perturbación de niveles medios atmosféricos”.Se caracteriza por “tener una franja de nubosidad que no es muy extendida, sino que es bastante alargada, pero estrecha.”, detalló el especialista durante el programaGómez describió que el sistema frontal arribará “durante la tarde o las primeras horas de la noche al sur de la provincia. A la madrugada de mañana habrá abarcado toda la superficie de Entre Ríos. Seguirá avanzando rápidamente al menos hasta el sur de Corrientes, con rotaciones bruscas de viento, incremento de nubosidad que ya se acentuará desde la tarde de hoy, al igual que las temperaturas, que podrían llegar a 32 grados”.”, resumió el meteorólogo.No obstante, estimó que las precipitaciones no serían tan abundantes y podrían alcanzar “los 20 milímetros. Las más importantes serían en el norte de Entre Ríos”, expresó.Acotó que “, especialmente en el norte de la provincia”, aunque aclaró que “Paraná no está exceptuada de esto”.“Lo que sería concordante en toda la provincia serían ráfagas de viento persistentes de 50 kilómetros por hora y algunas superiores que podrían llegar hasta los 80 kilómetros por hora”, alertó, por lo que instó a tomar las precauciones del caso.Gómez afirmó que el tiempo mejoraría rápidamente, por lo que el mal tiempo se iría alejando de nuestro territorio durante la mañana del mismo miércoles. En cuanto al descenso térmico, aclaró que las mínimas se producirán “por la noche con unos 11 o 12 grados.“Estará de muy fresco a frío el jueves a la mañana con registros de unos 8 grados, lo que marca la contundencia de este sistema frontal y la masa post frontal”, enfatizó.“El viernes las mínimas repuntarían un poquito pero igual estaría muy fresco. Las máximas estarán entre 20 y 22 grados desde el jueves hasta el sábado”, completó.