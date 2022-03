Histórica empresa de transporte de Gualeguay deja de prestar servicio

La histórica y reconocida empresa de transporte de pasajeros Bettarel, de Gualeguay, anunció este lunes que dejará de brindar sus servicios a la comunidad.



"Estimados pasajeros: se comunica que a partir del día 29/03/22, Empresa Bettarel deja de prestar sus servicios. Desde ya, muchas gracias por todos estos años compartidos junto a ustedes", anunciaron. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la decisión.



La noticia generó tristeza en los usuarios, quienes recordaron anécdotas y momentos vividos durante todos estos años.



"Qué pena, me acuerdo cuando era chica y vivíamos sobre el camino de la costa, en Sauce Norte. Era nuestra diversión ver pasar el Bettarel y mandábamos cartas a radio Gualeguay con los chóferes. Qué épocas y qué gran servicio prestaban. Gracias", expresó una mujer.



Otra, señaló: "qué pena, tantos años brindando la comunicación entre pueblos, cuánta ayuda. Si no hubiese sido por el Bettarel no hubiese podido estudiar. La verdad una verdadera pena".



"Tuve el honor de hacer el viaje inaugural de la ruta por el camino del medio, lo que es la actual ruta, junto con Carlitos Bettarel. Realmente una verdadera pena que esto esté pasando", aseguró un hombre.



"No sé debería permitir. Gualeguay y Tala, sus pueblos vecinos... años generando trabajo, llevando estudiantes, docentes, familias", escribió otra señora.



"Una verdadera pena. Ya no vivo ahí en la zona, pero cada vez que volvía viajando lo tomaba de Gualeguay a Galarza y de Galarza a Echagüe. Quedará en un hermoso recuerdo, tantos años con esa excelente gente que ya parecían familia. Dios los bendiga", dijo una mujer.