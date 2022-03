Malvinas: la actuación de la Prefectura Naval Argentina en la guerra

Guardacostas en acción

La hazaña del Río Iguazú



Despliegue terrestre y aéreo



Fallecidos en combate



Cuarenta años transcurrieron desde aquel 2 de abril de 1982 cuando la Argentina desembarcó en las Islas Malvinas para recuperarlas, izando la Bandera Nacional en Puerto Argentino, hecho que provocó el envío de las tropas inglesas que dieron inicio a la guerra.La Prefectura Naval Argentina “tuvo un rol protagónico en la gesta de Malvinas”, destacaron desde la fuerza. La Institución destacó personal y medios marítimos, aéreos y terrestres para la recuperación de las Islas y para el ejercicio de su rol de policía de seguridad de la navegación y de los puertos y la salvaguarda de la vida humana.“La misión se cumplió y estamos acá, íntegros, de pie. Y seguiremos seguramente, por mucho tiempo, pensando que algún día nuestras Malvinas, en paz, volverán a la República”, expresó el Jefe del Departamento Veteranos de Guerra de la Prefectura Naval Argentina, prefecto mayor (RS) VGM Osvaldo Aguirre.El 13 de abril de 1982 los guardacostas GC-82 Islas Malvinas y GC-83 Río Iguazú arribaron a las islas, luego de recorrer más de 360 millas náuticas en condiciones meteorológicas adversas, consiguiendo romper con el bloqueo militar británico.El 1º de mayo el guardacostas Islas Malvinas entró en combate, cuando repelió un ataque de un helicóptero inglés, con una ametralladora, mientras estaba fondeado en la bahía de la Anunciación.Entre las misiones que cumplieron estas embarcaciones, acompañaron buques de bandera argentina, llevaron adelante acciones de practicaje de buques nacionales a través de la zona minada en el acceso a Puerto Argentino, realizaron tareas de apoyo y logística, patrullajes y búsqueda y rescate, especialmente de los pilotos que se eyectaban de sus aviones y caían al mar.“El guardacostas cumplió muchas funciones: llevar pertrechos bélicos, tropas, víveres, a distintos puntos. Una de las misiones más importantes fue la creación de la Institución. Se llegó a concretar la creación de la Prefectura en Malvinas”, relató el ayudante mayor (RS) VGM, Marcirio De los Santos, Encargado del Departamento Veteranos de Guerra de Malvinas de la Prefectura.“Se logró cumplir con nuestra función específica que es el servicio de practicaje”, contó De los Santos.El 22 de mayo el guardacostas GC- 83 Río Iguazú zarpó con destino a Puerto Darwin, en una misión de transporte de personal del Ejército Argentino y piezas de artillería.Luego de más de tres horas de navegación, fue atacado por dos aviones Sea Harrier ingleses, librándose un nuevo combate: el entonces cabo segundo José Raúl Ibáñez, maquinista, ascendió a cubierta y observó que su compañero, Julio Omar Benítez, yacía muerto al pie de una de las dos ametralladoras que tenía el barco, luego de haber intentado repeler el ataque enemigo.En ese momento, Ibáñez tomó el puesto de su camarada, apuntó contra los aviones y disparó, consiguiendo derribar uno de ellos. Por esa acción, fue condecorado con la máxima distinción existente hasta ese momento, la cruz “La Nación Argentina al Heroico Valor en Combate”.Sobre este acontecimiento, el ayudante mayor (RS) VGM José Ibáñez manifestó “tengo la paz y la tranquilidad de que lo hemos hecho lo mejor posible”.El 16 de abril se inauguró la Prefectura Islas Malvinas ubicada en Puerto Darwin. Por primera vez en la historia, personal de la Fuerza izaba el pabellón nacional y el distintivo de las Anclas Cruzadas.Integraban su dotación las tripulaciones de los guardacostas Islas Malvinas y Río Iguazú y cinco suboficiales de la Agrupación Albatros, quienes realizaron patrullajes, tareas de seguridad y asistencias en la zona.Por otra parte, el Servicio de Aviación de la Prefectura también tuvo un rol muy importante en la guerra, realizando tareas de apoyo, tanto en el continente como en las islas.A bordo de aviones y helicópteros, los efectivos realizaron vuelos de control, brindaron apoyo aéreo a los guardacostas, trasladaron personal, víveres y municiones, tareas de búsqueda y rescate, vuelos rasantes para detectar barcos ingleses, rescates de aeronaves argentinas y barridos de radar para descubrir blancos enemigos.El ya fallecido ayudante mayor VGM Alberto Raimon contó en una entrevista realizada en 2016: “Con el grado de ayudante de tercera y con 28 años formé parte de la tripulación del helicóptero que estuvo en Malvinas. Yo era mecánico del Puma que fue de Buenos Aires a Río Grande y luego cruzó a la Isla. Durante el viaje fuimos al ras del agua y aterrizamos en la Isla de los Estados y luego a Malvinas”.“En el conflicto nosotros entregábamos municiones y víveres a las primeras líneas. Hemos hecho también copamiento de distintas chacras”, relató Raimon.“Tenemos que tratar en lo posible de que esta llama no se apague nunca. Tenemos que ir a las escuelas y hablar este tema, para que sean conscientes de cuál es el territorio de cada uno y cuál es la bandera que hay que defender”, dijo,entonces,este héroe de guerra.El 10 de mayo, el entonces marinero Jorge Eduardo López, integrante de la Prefectura Islas Malvinas, falleció a bordo del buque “Isla de los Estados”, que fue atacado y hundido mientras navegaba por el Estrecho de San Carlos.El 22 de mayo, en lo que fue el combate aeronaval, el cabo Julio Omar Benítez, tripulante del guardacostas Río Iguazú, pereció al ser alcanzado por el fuego de los aviones Sea Harrier mientras manejaba una ametralladora.Su madre, Hidilia Lacuadra, contó en 2016: “Yo pensé siempre que iba a volver. Tengo que considerar que fue importante lo que él hizo, tomó todo con mucha entereza. Me siento orgullosa, con dolor, porque perdí a un hijo”.“Yo a Prefectura le tengo que agradecer, porque siempre están conmigo, porque tienen el recuerdo de mi hijo allá arriba y no se lo olvidan nunca”, continuó Hidilia.Emocionado, el ayudante mayor Ibáñez recordó a sus compañeros: “Yo siento mucho respeto por quienes quedaron en nuestras Malvinas, y en honor a ellos tenemos que defender la causa siempre, porque esto continúa”.“En honor a esos camaradas que no regresaron nosotros tenemos que ser más fuertes y no bajar los brazos, para ser ejemplo de nuestra querida juventud que viene pujando”, concluyó Ibáñez.A su vez resaltaron: “Prefectura tiene el orgullo de contar entre sus filas con valientes combatientes que supieron, con profesionalismo, vocación e hidalguía, defender a la Patria”.