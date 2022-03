“En la guerra, el amor a la Patria es el amor al soldado que está al lado"

Nicolás Kasanzew fue el único periodista argentino que cubrió la guerra de Malvinas hasta el final. Este lunes brindó una disertación para contar su experiencia, sus vivencias en la guerra por la soberanía de las Islas.

Lo hizo para ATC. Hasta que volvió al continente no se enteró cómo salían sus reportes para televisión ni tampoco las notas que enviaba a Siete Días.

“Malvinas ha sido objeto de ocultamiento y de tergiversación”

“Hay que contar la verdad, con lo bueno, lo malo y lo feo”

“Tuve el honor de disparar un cañonazo contra los ingleses”

entre la Argentina y el Reino Unido desatado en 1982, por tal motivo en Paraná se organizó una serie de actividades. Entre estas, está la visita del periodista y corresponsal de guerra, Nicolás Kasanzew que ofreció una charla en esta ciudad.El periodista llegó a las islas el 2 de abril. Vivió bajo fuego y fue testigo de todo, en la guerra.En diálogo con, Kasanzew manifestó que “Los historiadores profesionales huyen del tema, los periodistas no están lo suficientemente informados, los políticos siguen manejando ‘ideas fuerza falaces’ como que mandamos chicos a la guerra cuando la edad de 18 y 19 años es la edad de todos los combatientes de todas las guerras de la historia de la humanidad. No éramos la excepción”.”, puso relevancia. En el mismo sentido agregó: “Todo esto hace que la sociedad argentina no tenga al día de hoy una información veraz de lo que pasó en Malvinas”.¿Cómo se puede fortalecer la historia de Malvinas? “Contando la verdad lisa y llanamente, con lo bueno, lo malo y lo feo”, afirmó el periodista. Acotó que “es tarea del gobierno principalmente del Ministerio de Educación, considero que no estás cumpliendo esa tarea”.Y resaltó que, como el coraje, el amor al prójimo, la magnanimidad, la abnegación; son como una levadora que actúa siempre. No hay una sociedad que pueda formar una Nación sin el ejemplo de esos héroes y sin conocer lo que han hecho para poder inspirarse.No como en nuestro país que surge un futbolista o un personaje de la farándula y se convierte en una especie de faro. Necesitamos el ejemplo de los héroes para levantar a la Argentina de la decadencia en la que se encuentra, necesitamos que ese ejemplo de amor al país contagie a la población”.El concepto de amor a la patria es bastante abstracto, pero en la guerra se verifica en el amor al soldado que está al lado. Y nuestro soldados cumplían con esa máxima del Evangelio que dice ‘No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos’. Nuestros soldados daban la vida por sus amigos. Esa forma de actuar, desinteresándose de sí mismo y actuando en pro del que está al lado es a palanca que puede salvar al país”, indicó el corresponsal del guerra.Confió que él en ese período, estabaSe nos mataron de risa, peroque, creo que”.