Confirmaron caso de sarampión importado desde Medio Oriente en CABA

Vizzotti advirtió que "la globalización y el aumento de la circulación tan importante del sarampión en muchísimos países del mundo, hizo que tuviéramos un caso importado, y a partir de ahí el riesgo de un brote".



También destacó que acaban "de confirmar el caso" a través del ANLIS-Malbrán. "El PCR fue positivo y ahora lo estamos notificando", agregó en diálogo sostenido con Radio con Vos.



Sobre la situación actual, la ministra explicó que, junto con CABA, se está "haciendo la investigación del caso, que consiste en la investigación desde el inicio de síntomas de todos los contactos, si están con síntomas algunos de ellos".



"La alerta que se emitió el fin de semana es para el equipo de salud, para sensibilizar muchísimo la sospecha diagnostica y la toma de muestra, y para la población si tiene algún síntoma como manchitas en la piel, fiebre, conjuntivitis, rinitis".



En estos casos, Vizzotti recomendó consultar "inmediatamente para poder minimizar el impacto y, por supuesto, controlar las vacunas, que todos y todas tengamos las vacunas al día".



La vacuna contra el sarampión está en calendario al año de vida y al ingreso escolar, por lo que todos los niños y niñas de entre 12 meses y 5 años deben tener al menos una dosis, agregó la ministra.



Respecto a las dudas sobre si los individuos están vacunados, o no, por ejemplo, ante la pérdida del carnet de vacunación, afirmó que "la idea es también darse la vacuna. No importa si tenemos una dosis de más, lo importante es tratar de generar la seguridad de tener anticuerpos, defensa e inmunidad".



"Esta vacuna, a diferencia de la vacuna antigripal o de COVID-19, es una vacuna que hace que realmente Argentina esté libre de sarampión endémico desde el año 2000. Tener la enfermedad nos da inmunidad a largo plazo, y tener el esquema completo de vacunación nos previene en más del 95% a posibilidad de tenerlo", agregó Vizzotti.



El sarampión es una enfermedad que se puede eliminar porque el único reservorio es el ser humano, a diferencia de los virus respiratorios.



"Así que si nos vacunamos podemos limitar, realmente, la circulación del virus, no solo las complicaciones y las muertes, sino la circulación del virus", concluyó Vizzotti.



El 23 de noviembre el Ministerio de Salud emitió un alerta por el "riesgo de reintroducción" del sarampión en Argentina.



"No existe tratamiento específico para el sarampión, sin embargo, para la prevención se dispone de una vacuna segura y eficaz en el Calendario Nacional de Vacunación de Argentina", se recordó entonces.



Ante la notificación del posible caso, el Ministerio emitió un "alerta epidemiológica" e instó "a los equipos de salud a intensificar la vigilancia epidemiológica de la enfermedad febril exantemática (EFE), la notificación inmediata y la implementación de acciones de control ante la detección de casos sospechosos para evitar la reintroducción del virus al país".



Al personal de salud se le recordó que la definición de caso es de "Enfermedad Febril Exantemática (EFE)", es decir paciente con fiebre (temperatura axilar mayor a 38ºC) y exantema, o cualquier caso en que el profesional de la salud sospeche sarampión o rubéola.



Todo caso sospechoso de EFE debe notificarse al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud dentro de las 24 horas de detectado sin esperar los resultados de laboratorio.



En Argentina el último caso endémico se registró en el 2000, y desde la eliminación de la enfermedad hasta el 2018 se registraron 43 casos importados y "relacionados con la importación".



Entre 2019 y 2020 se confirmaron 199 casos de sarampión, 18 de ellos importados, 2 relacionados a la importación y 179 de origen desconocido.



Dado que el virus del sarampión continúa circulando en otros países de la región, y ante la disminución de las coberturas de vacunación, el Ministerio de Salud instó "a sostener altas las coberturas de vacunación con dos dosis de vacuna contra el sarampión (doble o triple viral)" y solicitó al sistema de salud "articular los protocolos para detección precoz de la enfermedad a través de un sistema de vigilancia sensible que evite la diseminación".



También recordó que la vacuna con componente contra el sarampión en ocasión de un viaje debe ser aplicada por lo menos 15 días antes de la salida.



Télam.