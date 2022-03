Tras una falla, Google Chrome aconseja cambiar la contraseña para evitar hackeo

Tras reportar fallas de seguridad, el navegador web Google Chrome lanzó su versión 99.0.4844.84. Todos los usuarios deben actualizar la plataforma ya que, según la empresa, los ciberdelincuentes podrían aprovecharse de la situación. Te contamos cómo evitar hackeos.El fallo de seguridad fue clasificado "CVE-2022-1096" y además es un exploit, es decir, un ataque que aprovecha la vulnerabilidad “de confusión de tipos en V8” (componente de Chrome que se encarga de procesar el código de JavaScript). "Google es consciente de que existe un exploit para CVE-2022-1096", explicó el viernes la compañía.-Dirígete al menú de Chrome.-Luego, selecciona la opción Ayuda.-Seguido, hace clic en Acerca de Google Chrome. Y allí verás si necesitas actualizar. De todas formas, al ser un suceso reciente, podría ocurrir que todavía no tengas aquella opción.Tras el próximo lanzamiento, el navegador también buscará e instalará automáticamente nuevas actualizaciones.Por el momento, Google no dio más información al respecto ya que espera tener controlado el problema y además que la última versión llegue a la base completa de usuarios."El acceso a los detalles del fallo y a los enlaces puede mantenerse restringido hasta que la mayoría de los usuarios se actualicen con la corrección. Mantendremos las restricciones si el fallo existe en una biblioteca de terceros de la que dependen otros proyectos de forma similar y que aún no se han corregido", precisó la empresa.