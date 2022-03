Qué es la alopecia: lo padece Jada Pinkett y generó el escándalo en los Oscar

Qué es la alopecia

La última entrega de los premios Oscar no será tan recordada por sus ganadores como por el escándalo sin precedentes que se generó cuando Will Smith golpeó a Chris Rock que en ese momento oficiaba como presentador. El motivo de la agresión fue un chiste que el comediante hizo sobre la alopecia que sufre Jada Pinkett, pareja del actor.Desde hace un tiempo, la actriz cambió su look y comenzó a mostrarse con su cabeza completamente rapada. Pero esto no respondía a una cuestión estética, sino que tenía que ver con la alopecia. “Mamá tendrá que cortárselo hasta el cuero cabelludo para que nadie piense que se sometió a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigos”, había publicado Pinkett en sus redes sociales junto con un video en el que mostraba su situación.Se trata de una enfermedad por la que el sistema inmune del cuerpo ataca a sus propias células. En este caso, a los folículos capilares. Según especialistas, este trastorno se caracteriza por la pérdida de pelo en sectores; que puede ser difusa o localizada en placas; y que puede afectar tanto al cuero cabelludo como barba, cejas, pelo púbico, etc.Ante la aparición de zonas con falta de cabello pronunciada, la principal recomendación es actuar rápidamente y acudir a un dermatólogo para revertir la progresión del cuadro. Actualmente existen diversos tratamientos que logran revertir la situación y recomponer el cuero cabelludo.Cabe destacar que esta enfermedad no se limita a una determinada edad o sexo, pero generalmente suele surgir antes de los 20 años. En muchos casos, la aparición temprana de la alopecia puede darse por una situación crónica y que muchas veces resiste a los tratamientos. Fuente: (Rosario3)