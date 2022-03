Preocupa el cierre de la Gerencia Zonal del Banco Nación en Concordia

Foto 1/2 Foto 2/2

Junto a concejales del bloque justicialista, Cedro se reunió con el secretario de acción gremial de La Bancaria nacional, Gustavo Díaz, el secretario general de la Seccional Concordia del gremio, Ramón De León, y el delegado del Banco Nación, Santiago Galli.



"Junto a concejales del bloque justicialista recibimos a los representantes de La Bancaria porque en principio nuestra preocupación era el destino incierto de los trabajadores, pero también es importante conocer cómo afecta al sector productivo local", comentó el Presidente del Concejo Deliberante e hizo mención a que "la Gerencia Zonal estaba destinada al sector exportador y a los productores de la zona y con la unificación en Paraná se va a complicar el proceso de trámites y de tiempos y eso tiene un impacto en la economía local y regional".



Seguidamente, Cedro remarcó que "la postura de este Concejo Deliberante es dar resolución a un planteo solicitado por el Bloque de Juntos por el Cambio en la cual creemos que tenemos mucho para aportar", pero así también "manifestar la necesidad de tener una entrevista con el presidente de Banco Nación a nivel nacional y de trabajar en conjunto con los legisladores comunales de la región y los legisladores provinciales que deben hacerse eco de esta situación", señaló.



En la reunión –de la que participaron el presidente del Bloque Justicialista Gastón Etchepare y los ediles Claudia Villalba, Lía Solís, Juan Domingo Gallo y Alicia Maldonado– se brindaron detalles sobre la situación actual y la resolución de la dirección nacional del banco que alcanza a 7 Gerencias Zonales en todo el país, incluida la de Concordia.



El secretario nacional de Acción Gremial de La Bancaria agradeció "al Presidente del Concejo Deliberante y a los Concejales que nos recibieron para transmitir nuestra inquietud relacionada con el cierre de la Zonal Concordia de Banco Nación que para nosotros no es una de las mejores medidas que pueden tomar las autoridades del Banco Nación ya que no sólo trae intranquilidad para los trabajadores sino también a los sectores que se pueden ver afectados como lo son el sector productivo, pequeñas y medianas empresas y todos aquellos que de una u otra manera están relacionados con la actual gerencia zonal del Banco Nación".



En la misma línea, el delegado del Banco Nación indicó que "la noticia fue recibida muy mal por los trabajadores, si bien el Sindicato logró garantizar los puestos de trabajo, se pierde un lugar muy importante en Concordia que agiliza los trámites a las empresas y la gente está preocupada porque muchos años de estudio y de dedicación para perderlos por una decisión de esta índole".



Para finalizar, el secretario general de la Seccional Concordia del gremio argumentó que "esta centralización que pretender hacer va a perjudicar a todos los compañeros trabajadores de la seccional pero también fuertemente al sector productivo, ya que hoy la agilidad y atención personalizada que le ponen los empleados de la Gerencia Zonal no va a suceder más, así como también se va a entorpecer la relación cliente - Banco Nación y otras situaciones de las labores diarias”.