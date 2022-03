En un año se duplicó la cantidad de bebés en los que se detecta cocaína en orina

Sociedad Once bebés fueron separados de sus madres porque sus vidas corrían serio riesgo

El sector de neonatología del Hospital Centenario intensifica los protocolos para evitar que bebés hagan un síndrome de abstinencia, fundamentalmente tras detectar que sus madres consumieron cocaína. En ese efector ese tipo de cuadros se duplicaron en el lapso de un año y de no ser detectados a tiempo pueden causar problemas en el desarrollo neurológico de los pequeños.La problemática es por demás de compleja y preocupa a las autoridades. Es más, semanas atrás, la Secretaría de Niñez de la provincia tuvo que realizar una convocatoria de emergencia a familias solidarias para alojar a bebés que debieron ser separados de sus familias porque corrían serio riesgo de vida.En el Centenario ese tipo de casos vienen en franco ascenso y los profesionales del área de neonatología adecuaron protocolos para poner a resguardo a los bebés.“Sin dudas se trata de una problemática muy compleja que afecta generalmente a mujeres muy jóvenes, extremadamente vulnerables, con una historia de consumo de larga data y que revela que el sistema de Salud no ha llegado a darle contención a tiempo”, admite la coordinadora del servicio de Neonatología del Centenario, Fabiana Fernández.Las pautas principales de alerta tienen que ver con “la forma de expresarse, nerviosismo, incoherencias en los relatos y antecedentes familiares de adicciones”.Ante esas pautas lo que se hace es indicar un análisis de la orina del bebé. “Este tipo de análisis permite detectar marihuana, cocaína y benzodiacepinas (tranquilizantes que alivian la ansiedad). La detección en la orina del bebé de ese tipo de sustancias indica que la madre las consumió hasta 72 horas antes y que pasó al bebé por la lactancia”, detalló la profesional.Para conocer un consumo de mayor tiempo, es decir, más allá de las 72 horas, lo que se debe realizar es un análisis en el meconio (materia fecal) del bebé. “Pero los reactivos que tenemos no nos permiten realizar ese tipo de análisis. En 2019 profesionales de la Facultad de Bioquímica de la UNR habían comenzado una investigación para ver si podían utilizar los mismos reactivos de orina en meconio, pero tuvieron que suspenderla por falta de financiación”, remarcó Fernández.Entre abril y diciembre de 2020 en el Hospital Centenario se internó a seis puérperas con antecedentes de consumo. A todos los bebés se les realizaron los análisis de rigor y en dos de ellos se detectó cocaína en orina.Entre abril de 2021 y septiembre de ese mismo año las madres internadas en ese mismo efector con problemas de adicciones treparon a 11 y en cuatro bebés se detectó cocaína en orina.“Si pudiéramos hacer los test en meconio entonces podríamos saber si las madres consumieron hasta seis meses antes y actuar en consecuencia”, explicó Fernández.Una vez que se detectan estupefacientes en la orina del bebé, entonces el mismo es trasladado a la terapia intensiva del área de neonatología donde se lo va a monitorear durante 24 horas para prever un síndrome de abstinencia. “Por suerte no nos ha pasado, pero es algo que se puede dar”, admitió la neonatóloga.La profesional explicó que en ese sector de la neo lo que se monitorea es fundamentalmente la frecuencia cardíaca y respiratoria del bebé. “Una intoxicación por este tipo de sustancias puede dar depresión respiratoria, taquicardia, bradicardia, excitación neurológica e hipoxemia”, indicó.Si después de las 24 horas en observación el pequeño continúa estable, entonces es derivado al sector de bajo riesgo, pero siempre dentro del área de neonatología.Luego vendrá tal vez el trabajo más complejo: la de potenciar la relación de la madre con su hijo. “Esto representa otra complejidad del cuadro y además de los profesionales de neonatología, intervine el equipo de salud mental, del servicio social y del centro de salud del barrio donde vive esa familia”, detalló Fernández.El objetivo es reforzar el vínculo madre-hijo y que esa mamá pueda acceder a un tratamiento que le permita vencer su adicción. “Desde el hospital siempre les damos el alta y les sacamos todos los turnos para que regresen y además se alerta al centro de salud para que le hagan un seguimiento”, indicó la médica. Un seguimiento que de por sí es muy complejo, que expone la vulnerabilidad social que sufren estas madres y sus pequeños y que deja en evidencia que el sistema de salud llega tarde. (La Capital)