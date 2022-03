Piden que niños y adultos completen esquemas de vacunación contra sarampión

El Ministerio de Salud dio a conocer recomendaciones para evitar la reintroducción del virus del sarampión en el país y recordó que, considerando este riesgo, se está trabajando en el "recupero de esquemas atrasados y se realizó la campaña de vacunación de verano para captar personas adultas sin vacunación".Según el Calendario Nacional de Vacunación, el esquema de vacunación completo es:-De 12 meses a 4 años: deben acreditar una dosis de vacuna triple viral.-Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas nacidas después de 1965: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión.-Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.Para los residentes en Argentina que viajen al exterior:-Niños y niñas de 6 a 11 meses de vida: deben recibir una dosis de vacuna doble viral o triple viral ("dosis cero"). Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario.-Niños y niñas de 12 meses: Deben recibir una dosis correspondiente al calendario-Niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna triple viral.-Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión).También en este caso las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse.-Persona gestantes: Se recomienda viajar si acreditan al menos dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso (doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión).-Se aconseja considerar aplazar y/o reprogramar el viaje en embarazadas sin antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión, así como en menores de 6 meses de vida por no poder recibir la vacuna y ser el grupo de mayor vulnerabilidad.A la vez, se recordó que la vacuna doble o triple viral está contraindicada en menores de 6 meses, personas gestantes y con inmunosupresión.La vacunación es la única medida efectiva para prevenir el sarampión y la rubéola."La vacuna es obligatoria y gratuita en todos los vacunatorios y hospitales públicos del país", indicó el Ministerio.