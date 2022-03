Advierten por el crecimiento de ciberataques y estafas en compras electrónicas

Las recomendaciones para evitar caer en las estafas

Especialistas advierten ely pronostican que en 2022 también impactará en nuevas industrias como el mercado de las criptomonedas.De acuerdo a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) en Argentina se registró"Sabemos que en 2022 esta tendencia seguirá en alza, e impactará en nuevas industrias como es el mercado de las criptomonedas”, dijo ael especialista en ciberseguridad de la empresa especializada VU, Pablo Lima.“A nivel mundial, la rápida digitalización de actividades trajo como consecuencia natural un aumento en las vulnerabilidades”, agregó Lima., siendo los más importantes los casos reportados relacionados a phishing, modificación no autorizada de la información y spam”, detalló el especialista.En tanto, “el fraude, con 331 casos, representa el 56% del total de incidentes reportados, lo que lo convierte en el delito informático que más se registró durante el período mencionado”.De acuerdo a Lima, a nivel global “se estima que las pérdidas económicas por ciberataques pueden alcanzar un trillón de dólares, con un promedio de US$ 3.9 millones por cada brecha de seguridad”.Ante este cuadro de situación, los especialistas recomiendan"Se trata de un tipo de virus que encripta información, secuestra esos datos y bloquea accesos a los sistemas, y su finalidad es extorsionar, pidiendo la devolución de esta información sensible, a cambio de altas sumas de dinero, o incluso criptomonedas”, explicó.“En Argentina, si bien contamos con un marco regulatorio y un sistema de políticas públicas significativamente consolidados, queda mucho por hacer”, señaló Lima, tras lo cual enfatizó que “sabemos que tanto los ataques como la digitalización irán en aumento, y eso debe estar acompañado de programas que integren tanto al sector público como el privado".El especialista dijo que“Según nuestros últimos reportes, las empresas de la región están aumentando la inversión en ciberseguridad desde hace años, no solo para evitar este tipo de ataques, porque una brecha de seguridad puede poner en juego otros factores que son tanto o más perjudiciales para la organización, como lo es el impacto a la reputación y la pérdida de confianza”, concluyó.