A 40 años de Malvinas, el recuerdo de entrerriano que hizo rendir a los ingleses

Una operación exitosa y otra que no fue

Un capricho que derivó en una guerra improvisada

Lo importante y lo anecdótico

“Comenzamos a hacer mucha ejercitación nocturna de desembarco, con mucho oleaje, calculando por ejemplo desde cuántos metros se escuchaba ruido. Por eso estimamos que íbamos a hacer una operación anfibia. Yo era instructor de adiestramiento físico de la segunda sección de comando en Mar del Plata. Llegado el momento, fuimos a puerto Belgrano y embarcamos en la fragata Santísima Trinidad. Ya en altamar, nos dijeron cuál era el objetivo y asignaron a Camargo como navegante y a mí como explorador”.Así comenzó a escribirse la historia de aquella guerra en Malvinas. Y conmueve escucharlo de parte de uno de los protagonistas del desembarco que se produjo el 1° de abril, pasada la hora 21, en la denominada “Operación Rosario”.Batista ingresó a la marina con tan solo 14 años, dando inicio a una extensa carrera en la Infantería de la Armada Argentina, para finalmente retirarse con el grado máximo.Cerca de cumplir 72 años, tiene su casa en Colón, pero pasa gran parte de su tiempo en la Base Naval de Puerto Belgrano -localidad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires- donde trabaja.“El objetivo era recuperar Malvinas sin producir bajas en las tropas británicas, ya que estaban a punto de cumplirse los 150 años e iban a quedar como territorio inglés, sin posibilidad de reclamo alguno. Había una resolución de Naciones Unidas que establecía que todo territorio que durante ese lapso, en forma ininterrumpida, permanezca bajo el dominio de una nación, pasa a ser parte de ella”, aseguró a“La inteligencia británica sabía que íbamos a desembarcar. Pero no sabía cuándo ni cómo”.“Luego de izar la bandera, arrancamos para el cuartel. Al primer francotirador lo tomo prisionero 800 metros antes de llegar a la casa del gobernador. Era un civil que estaba apuntándole a la agrupación. Le desarmé el fusil y me fui”, recuerda como uno de sus logros más significativos durante el procedimiento, porque aquel hombre “podría haber bajado a mucha gente”.Otro momento trascendente se dio 20 metros antes de llegar a la casa del gobernador. “Con una seña golpeándome el antebrazo, pido que me cubran. Veo un movimiento en el pasto que sobrepasaba el tejido, como un reflejo. Ahí tomé prisioneros a tres Royal Marines. Nos habían estado esperando toda la noche. Se levantan muy sorprendidos con las armas en la mano e hicieron cuerpo a tierra. Gesticulando y golpeando mi arma contra el suelo, les hago señas que no. Tiraron sus armas, las que quedaron ahí porque nadie las llevó; no sé quién ni cuándo las habrán recuperado”.La Operación Rosario finalizó cuando se rindieron los ingleses y se tomaron las islas. Dejó entre los argentinos el saldo de dos hombres heridos y la pérdida del Capitán Pedro Giachino, primer caído en la guerra del Atlántico Sur.“Fue muy exitosa, porque en una operación anfibia es cuando se producen mayor cantidad de bajas”, menciona con orgullo el excombatiente entrerriano.Luego, la agrupación se trasladó a la zona sur, para hacer patrullajes nocturnos en la frontera con Chile. “Nuestra misión fue custodiar y sacar información de la composición chilena, porque ellos pensaban tomar la Patagonia”.Al preguntarle si más adelante retornaron a las islas, comenta: “Estuvimos a punto de hacer una operación que no se llevó a cabo porque no nos brindaron la cobertura aérea que se pedía, de dos horas, hasta llegar a las islas. Carreteando la pista, nos volvimos para atrás”.“Ahí sí se hubiese terminado rápido, pero con muchas bajas”, pronostica sobre la operación que no fue.“La idea no era la que se llevó a cabo, sino se hubieran llevado los cañones Sofma fabricados en Argentina, que son los de mayor calibre, alcance y potencia de fuego que teníamos”. Si eso ocurría, Batista asegura que “los ingleses nunca hubieran desembarcado”.“Además se hubiese hecho otro tipo de defensa costera. La idea era tomar, izar la bandera, dejar un grupo pequeño a cargo de la isla y retirarse.“Se sabía que antes de los 150 años había que tomar las islas, pero no estaba en los planes hacer una resistencia ni llegar a una guerra, porque si no se hubiesen hecho muchas cosas que no se hicieron.Para Jacinto, hay una explicación al cambio de planes que derivó en la guerra: la ambición del Gral. Galtieri de perpetuarse en el poder, al ver que lo vivaban por la toma de Malvinas. De allí, una serie de improvisaciones que no llevaron a buen fin.“Los ingleses reconocen que estuvieron a muy poco de abortar. Si se hubiese aguantado 48 horas más, se tienen que retirar o negociar una rendición. Lo escuché de boca de ellos. Al batallón 5 de Infantería de Marina, nunca lo pudieron desalojar, entró desfilando a Puerto Argentino”.dice cuando la entrevista se centra en la famosa fotografía, obtenida por Rafael Wollman.Reitera el episodio de aquel primer francotirador y más adelante el de los rehenes que tomó estando varios metros más delante de sus compañeros.Ninguno de esos momentos quedó retratado, ya que el fotógrafo había sido detenido. Las tomas recién llegaron con la rendición inglesa y por ende la liberación de Wollman.De todas formas, aquella foto fue reflejo del éxito de la Operación Rosario y se convirtió en un emblema de la Guerra de Malvinas.A lo largo de 40 años, generó tapas de revista, informes periodísticos, exposiciones y artículos varios, como dibujos, remeras, cuchillos y esculturas.“Remera tengo una que me regalaron, pero nunca la usé”, comenta el homenajeado., cerró.