Se vivió una nueva noche de la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

La 25° edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur se vive hasta el domingo 27 en la localidad de Maciá, con una variada agenda de actividades y una cartelera artística para disfrutar de las noches durante la celebración.

Testimonios

Video: Se vive una nueva noche de la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

transmite en el marco del segmento "Nuestras Fiestas" que tiene como objetivo, difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos.Se trata de la congregación del mundo apícola de todo el país. Habrá rondas de negocios, charlas y capacitaciones. Asimismo, se cuenta con una importante cartelera artística en la que están Los Charros, Migrantes, Lucas Sugo, Sele Vera y Los Pampas, Q' Lokura.El predio ferial lució repleto de público, es que vecinos y turistas se dieron cita para disfrutar de una noche de feria, gastronomía y música en vivo.Una familia de Nogoyá, un grupo de amigas de Aldea Protestante, una pareja de Victoria, además de unas fanáticas de Sauce de Luna, y dos hermanas -Alicia y Magdalena, de Paraná y Villaguay, respectivamente- aguardaban la presentación de Lucas Sugo.Una vecina de Victoria ponderó aque "la Fiesta creció mucho en los últimos años"."Para Maciá es muy importante se representa a nivel nacional la Fiesta de la Miel", valoró un vecino de esa ciudad. Su esposa, en tanto, destacó que "tanta gente que visita Maciá le da un incentivo a la industria local, a los comercios y a las instituciones que tienen que a su cargo el patio gastronómico". "Es muy lindo vivirlo porque asiduamente no vemos tanta gente", acotó.

Espectáculos musicales

Video: “El sentimiento de hermandad es genuino”, destacó Lucas Sugo en Maciá

Video: Migrantes hizo bailar a todos en la Fiesta Nacional de la Apicultura de Maciá

Este sábado por la mañana, en tanto, se desarrollaron diversas conferencias destinadas al sector apícola con amplia participación de productores del todo el país.El cantante uruguayo, en la previa a su presentación, a través deagradeció a la localidad que lo recibió y a quienes hicieron kilómetros para presenciar su show musical "porque me permiten estar en sus vidas"."Somos hermanos por la misma idiosincrasia, porque somos iguales por nuestras pasiones, nuestros sentires y la compatibilidad cultural y musical. El sentimiento de hermandad es genuino", resaltó el artista uruguayo."Y en los festivales, para la selección del repertorio, elegimos los temas trillados para generar ese momento festivo, pero el 70% de las canciones son bañadas de sentimiento y emoción", aseguró al revelar que balancea su presentación entre temas que son "para el corazón y los que son para el agite".Al dar cuenta de su presente y futuro musical, Sugo contó que es parte de La Voz Uruguay, para abril proyecta la grabación de un DVD "Canciones que amo II", para junio tiene prevista una gira por España y "el desafío de su vida" fue pactado para el 8 de octubre cuando será una presentación en el emblemático Estadio Centenario de Uruguay junto a la Orquesta Filarmónica de Montevideo.En la previa a su show, Facu y Nico se mostraron "muy contentos" de presentarse en esa localidad entrerriana."Por la pandemia se extrañaba muchísimo salir a tocar y durante el verano pasamos por diferentes lugares de Argentina, Uruguay y Paraguay, por muchos festivales, los que nos gustan mucho porque son muy familiares, gente de todas las edades, y esos shows se disfrutan mucho", aseguró Facundo García aMigrantes se disponía a brindar "un lindo show de cumbia, música electrónica, guarachas, una mezcla de todo un poco para que el público se divierta bastante"., una banda que desde 2019 brinda tributo a Los Redondos, ponderó que el público "tenía ganas de escuchar algunas canciones" de la banda que lidera El Indio Solari."Desde hace mucho que no tocábamos por la pandemia, y volver a encontrarse con un marco así de gente es totalmente reconfortante y para quien hace música es hermoso", explicó el vocalista, quien reveló el motivo de por qué se escucha tan similar al legendario músico: "Tengo una voz grave que me permite tener el registro de El Indio. Además, se ensaya mucho y tenemos una pasión por la música que interpretamos; ese es el plus".Ballet Martín FierroLos GuaraniesKatungaSele VeraQ´ Lokura