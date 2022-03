“Detenerme”: muestra de fotos, como proyecto de integración de la discapacidad

y mostrar que “ellos pueden convivir normalmente”. Es mamá de Ignacio, de 12 años, que tiene Síndrome de Down.Encaró como hobby, el fotografiar a chicos con discapacidad, en una búsqueda de integración.“Esto arranca luego del nacimiento de Ignacio, nuestro tercer hijo. Tiene 12 años ya, tiene síndrome de Down. Venimos transitando el día a día con él. Uno aprende a vivir de otra manera; hay que parar, hay que frenar para enseñarles, darles tiempo”, comenzó relatando a, Romina Adur, quien confía que no es fotógrafa profesional, sino que desarrolla la actividad como “un hobby que se transformó en un proyecto de integración”.Dijo que se le ocurrió esta iniciativa “para visibilizar un poquito más la discapacidad en general con el resto de las personas. Uno se encuentra con otras mamás, la charla común es que se sienten doblemente observados, mucho más que el resto”.Y puso como ejemplo el caso de chicos con hiperactividad: “Tal vez uno los encuentra y los ve que van y vienen por todos los espacios. Y uno piensa, con los primeros prejuicios, dic8iendo ‘que inquieto’, ‘es un malcriado, como no le dicen nada’”, pero “la hiperactividad forma parte de un trastorno. Hay que darlo a conocer para poder tener otra mirada”.“Inicié esto hace unos meses. Justo el nombre ‘De tenernos’, hace alusión a esto, a ‘pararnos y observar la realidad. Mirar hacia los costados y observar que hay un montón de personas que quizá estemos teniendo vidas complicadas y nosotros no lo sabemos”, aportó.