Causa Waigel: uno de los imputados dijo no saber que la firma estaba en quiebra

En el marco del juicio oral por ladonde la familia de Crespo está imputada por el vaciamiento de la empresa de materiales de construcción, este viernes declaróSi bien esta historia se remonta a 2009, la repercusión mediática del caso hace por lo menos dudoso el relato del imputado que además es familiar de los Waigel porque. Pero además su pareja, también imputada,, tuvo varias intervenciones profesionales en la empresa. Todos los nombrados están bajo proceso.quien le ofreció los lotes.A la fiscalía integrada por José Candioti, Leandro Ardoy y Juan Podhainy le llamó la atención que el profesional de Crespo no supiese la realdiad de la empresa teniendo en cuenta que su hermano Sergio Gustavo es el esposo de la vicepresidenta de la firma Nancy Waigel. El hombre respondió que no hablaba de esas cosas con su hermano. YEsto también llamo la atención de los fiscales y querellantes, ya que el caso fue sumamente público por el peso de la familia Waigel en Crespo y la zona.Si bien su esposa intervenido como escribana en la constitución de otras sociedades que hoy están bajo la lupa de la justicia,Luego fue el turno del, quien junto a otros profesionales intervino en el traspaso de propiedades de los Waigel a personas que no tenían capacidad económica para compararLos querellantes y fiscales le preguntaron al escribano si no le parecía raro que Milessi y Goró hayan comprado tantos inmuebles de una sola vez. El profesional precisó que no le sorprendió y agregó que su trabajo es constatar la firma y la identidad.La audiencia se sustancia para determinar la presunta responsabilidad de siete integrantes de la familia Waigel, entre ellos su presidente e integrantes del directorio de la firma Miguel Waigel y Cia SA, y 14 personas más por el presunto delito de Insolvencia fiscal fraudulenta agravado por haber sido cometido con la concurrencia de dos o más personas, en calidad de autores, coautores y partícipes necesarios, según los roles endilgados.