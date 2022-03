Otros Territorios Posibles: paradigmas construidos “desde lo territorial”

La presentación de Daneri se realizó en Villa Urquiza, en la que también hubo música y una intervención artística.En “Otros territorios posibles” es central, dijo a, lo que se menciona en la reforma de la Constitución de 1994, donde “se establece el derecho y de la misma manera, el deber como ciudadanos de proteger el ambiente, de ser parte del proceso de transición hacia esos otros mundos posibles hacia sociedad sustentables en plural y no simplificadas, y no lineales que en este caso, nos está ‘llevando puestos’ como especie y Estados -Nación”.En los primeros meses de la pandemia publicó un libro denominado “Historias de agua y ecología política”, que sistematiza “opiniones de los últimos 15 años sobre esta transversalidad de cuestiones vinculadas a la gestión democrática de cuencas, sociedades sustentables, todo lo vinculado al impacto en nuestros territorios concretos del proceso de cambio climático global y todo lo que tiene que ver con las distintas estrategias para la preservación del sistema de humedales de los ríos Paraná y Paraguay”, relató Daneri a“Estos dos libros plantean la necesidad de reformas extremas, en el sentido democrático, profundizando la democracia, no solo representativa sino la democracia participativa. Tenemos que transitar un punto de quiebre cultural enorme urgentemente”, resaltó.Mencionó que se necesita “un cambio de paradigma” que se construye “desde lo territorial, desde lo local, reinventando nuestras comunidades a escala humana. Nos quedan diez, o quince años para reinventarlo y no perder la esperanza”.