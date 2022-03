AFIP subastará iPhones de forma online: cómo participar

Foto 1/2 Foto 2/2

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) subastará distintos lotes de productos electrónicos que fueron secuestrados por la Dirección General de Aduana (DGA). Se trata de mercadería que fue retenida por la entidad recaudadora y que no puede tener como finalidad la donación. El remate estará a cargo del Banco Ciudad y será de forma online.



El evento se realizará el 31 de marzo a partir de las 12 am, a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad. La convocatoria es libre y se podrá participar de forma online, aunque el ganador deberá retirar el lote presencialmente por los depósitos de San Nicolás (Buenos Aires) o Gualeguaychú (Entre Ríos). Para participar es necesario inscribirse con anticipación. Los productos se entregarán a los ganadores "en el estado en que se encuentran y exhiben". Qué subasta AFIP

Los modelos que se venden son iPhone SE y iPhone 11, en varios colores. Los precios arrancan desde $59.400, ya que uno de los lotes que trae cuatro iPhone SE tiene su base en $ 237.600. También hay modelos más caros, como el iPhone 11 purple, que va desde los $ 96.300.



Luego se encuentran obras de arte en torno a los $20.000. Cabe destacar que la entidad se deslinda de toda responsabilidad respecto de la existencia, faltantes o estado de conservación de los artículos o especificaciones técnicas detalladas en la descripción de los lotes que salen a la venta. Cómo participar de la subasta por iPhones

Los interesados deberán registrarse como usuario a través de Autogestión en el sitio web de subastas del Banco Ciudad. Ingresar al remate que interesa y leer las condiciones de venta. Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar, que es del 3% sobre el valor base del inmueble. El porcentaje dependerá de las condiciones específicas de cada subasta. Luego se deberá esperar el email de habilitación y una vez obtenido, se podrá ofertar.



Una vez que la oferta sobre el bien subastado haya sido efectuada, no podrá ser retirado ni cancelado, sólo podrá ser superado por una oferta mayor del mismo oferente u otro. Los oferentes podrán observar en tiempo real como fluctúan las ofertas tanto en monto como en posición.



Una vez finalizada la subasta, el comprador deberá abonar el 20% del precio de venta del bien en concepto de seña más el 10% del IVA dentro de las 48 horas hábiles.