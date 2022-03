Semana de la ESI: brindarán Educación Sexual Integral en todas las escuelas

La semana próxima inicia la Semana de la ESI, a través de la cual, por calendario escolar, deberán tratarse contenidos vinculados a la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas de todos los niveles y modalidades. En esa oportunidad, comenzará el desarrollo y escritura del programa institucional ESI.“A fines del año pasado celebramos en todo el país los 15 años de la ley nacional que establece que la Educación Sexual Integral es obligatoria en todos los rincones de las escuelas del país, y en el Nivel Superior también se incluye su abordaje”, comunicó ala coordinadora de Educación Sexual Integral del Consejo General de Educación, Mariana Páez.En la oportunidad, la coordinadora reconoció que “falta mucho por hacer porque es una ley que toca nodos muy cruciales de nuestra sociedad porque tiene que ver con la sexualidad, lo prohibido y los tabúes, lo que se puede decir y lo que no”.“Vivimos mucho tiempo de una sexualidad muy reprimida y esta ley viene a sacudirnos y a decirnos que la sexualidad no tiene nada de malo, sino que por el contrario es una de las dimensiones de la vida que nos permiten conectar con la humanidad, vincularnos con otras personas”, fundamentó Páez.Y agregó: “La sexualidad no solo tiene que ver con las relaciones sexuales íntimas entre personas adultas, sino que involucra todo lo que tiene que ver con el mundo emocional, la amistad, el amor propio”. “Para las infancias y las juventudes, tener educación sexual es poder lograr una vida más digna, más libre y más en armonía en el contexto de los vínculos”, remarcó.En la oportunidad, comentó que la ESI se trabaja, generalmente, como un contenido transversal; y hay instituciones que de a poco la van incorporando como espacios formativos específicos. “Las religiones hablan del amor y la ESI también es eso, pero desde otra perspectiva y otra impronta, aunque hablan de algo muy parecido como lo es el sentido de la vida y una mirada holística donde la espiritualidad también forma parte”, comentó.“En Entre Ríos, una red de profesionales trabaja en la implementación de la ESI y está constituida por un equipo de profesionales que delinea las políticas para todo el territorio y referentes en todos los diferentes niveles y modalidades de la Educación entrerriana. Y en las escuelas privadas, muchas de ellas confesionales, hay una referente”, informó Paéz, al tiempo que recomendó informar a la dirección de Educación Privada del CGE sobre aquellas escuelas en las que no se brinda ESI.