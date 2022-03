Apareció un Patí en un río que está lejos de su hábitat usual

En el Rio Dulce, a la altura de la localidad de Yacu Hurmana, Departamento Salavina, un grupo de pescadores se sorprendieron con la presencia de un ejemplar de Patí (Luciopimelodus pati), cuya distribución no corresponde a la región santiagueña.



Especialistas sostienen que puede haberse introducido por la crecida del afluente del Río Paraná, también es factible que se encuentre en un proceso de adaptación debido al cambio climático.



Se trata de una posibilidad muy remota si se tiene en cuenta que la cuenca Salí-Dulce es endorreica (un área en la que el agua no tiene salida fluvial) y culmina en la laguna de Mar Chiquita, Córdoba, pero por algunos canales que pudieran conectar con efluentes que desembocan en el Paraná podría haber llegado esta especie aguas arriba, no sin grandes dificultades.



Es una de las tantas especies que en invierno se aletargan y comenzamos a pescarlo en primavera con los primeros calores y se lo puede encontrar hasta fines de abril.



Su distribución geográfica permite encontrarlo en la cuenca del Plata (ríos Paraguay, Bermejo, Pilcomayo, Paraná, Uruguay, Carcarañá, Río de la Plata). Se los ubica en los grandes pozones como ser los de la Barca Grande, Canal Buenos Aires (frente al muelle de Martín García ) y profundidades que rondan los 10 a 15 metros.



Habita en los ríos Paraná, Uruguay, de la Plata y tributarios, teniendo preferencia por los cursos de aguas profundas. Por eso es sorprendió su detección en Santiago del Estero, muy lejos de su hábitat usual. (Radio Dos)